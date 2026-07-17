Cüneyt Özdemir'den Özgür Özel'e dış politika eleştirisi: "Bu iki açıklama nasıl bağdaşıyor?"
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Cüneyt Özdemir, yayınladığı videoda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde yaptığı dış politika açıklamalarını karşılaştırarak dikkat çeken eleştirilerde bulundu.
Özdemir, Özgür Özel'in 1 Temmuz'da Financial Times'ta yayımlanan yazısında NATO liderlerine yönelik, "Erdoğan Rusya ve Çin ile ittifak yapabilir" uyarısında bulunduğunu hatırlattı.
Buna karşın Trump'ın Ankara ziyareti sırasında Özel'in "Rusya ve Çin ile iyi ilişkiler kurmak zorundayız." açıklamasını yaptığını belirten Özdemir, bu iki söylem arasında çelişki bulunduğunu savundu.
"İki farklı söylem"
Videoda konuşan Özdemir, Özel'in uluslararası kamuoyuna verdiği mesajlarla Türkiye'deki açıklamalarının farklılaştığını öne sürerek, bunun kamuoyunda soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti.
Özdemir, CHP yönetiminin dış politika söylemlerine ilişkin eleştirilerini sürdürürken, Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimine yönelik siyasi değerlendirmelerde de bulundu.
Söz konusu değerlendirmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.