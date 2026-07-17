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Gündem Sıcaktan kaçış! Bunalan inekler gölete koştu!
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Sıcaktan kaçış! Bunalan inekler gölete koştu!

Yeniakit Publisher
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Sıcaktan kaçış! Bunalan inekler gölete koştu!

Erzincan'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hem insanları hem de hayvanları olumsuz etkiliyor. Kavurucu sıcaklardan bunalan büyükbaş hayvanlar ise çareyi göletlerde serinlemekte buldu.

Kent merkezine bağlı Mertekli Mahallesi'nde besicilik yapan vatandaşlar, sıcak havanın etkisini azaltmak için öğle saatlerinde inek sürülerini gölete yönlendiriyor. Serin sulara giren büyükbaş hayvanlar, uzun süre suda kalarak yüksek sıcaklığın etkisinden korunmaya çalışıyor.

"Sıcak hayvanları da zorluyor"

Büyükbaş hayvanlara çobanlık yapan Veysel Fırat, bu yıl etkisini artıran aşırı sıcakların hayvanların sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Fırat, sıcak havanın zaman zaman hayvanların hastalanmasına da neden olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Öğle saatlerinde sıcaklık iyice artınca hayvanlar suya yöneliyor. Gölete girip bir süre suda kalarak serinliyorlar. Böylece sıcak havanın etkisini daha rahat atlatıyorlar."

Kavurucu sıcaklar yaşamı etkiliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticileri de zor durumda bırakıyor. Besiciler, hayvanların strese girmemesi ve verim kaybı yaşamaması için günün en sıcak saatlerinde serinleme imkânı sağlamaya çalışıyor.

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