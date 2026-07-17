Türkiye ve dost ülkelerden ortak adım! Tel Aviv'de büyük panik

İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu'da yeni bir askeri güç oluşturma hedefi doğrultusunda hareket ettiğini öne sürerken, Ankara'nın Doha ve İslamabad ile yakınlaşmasına dikkat çekti.

İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesi, Türkiye'nin bölgede dikkat çeken hamleler gerçekleştirdiğini bildirdi. Haberde, Orta Doğu'nun mevcut stratejik ortamında, en dikkat çekici ve yeterince anlaşılmayan unsurlardan birinin, Türkiye'nin ve onun parçası olduğu yeni ortaya çıkan ittifakın yükselen etkisi olduğu dile getirildi.

"KİLİT OYUNCU TÜRKİYE" İTİRAFI

Bu yeni oluşan blokta Türkiye, Katar ve Pakistan'ın kilit oyuncular olduğu dile getirilirken, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da bu eksene dahil olabileceği ifade edildi.

Ankara'nın bu ittifakın baş aktörü olduğu aktarılan haberde, söz konusu yeni oluşumun, İsrail'e açıkça karşı olan bir ittifak olduğu belirtildi.

Türkiye'nin İslam İttifakı ile etki alanını Asya, Orta Doğu ve Afrika'ya kadar genişletebileceği vurgulanılan haberde, bunun en dikkat çeken örneklerinden birinin Suriye olduğu ifade edildi. Esed'in ardından Ankara'nın Şam üzerinde etkiye sahip birinci ülke olduğunun altı çizildi.

"TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI HIZLA GENİŞLİYOR"

Suriye'nin dışında Türkiye'nin Irak ve Hamas ile yakın ilişkilere sahip olduğu ifade edilen haberde, Ankara'nın etki alanının son yıllarda hızla genişlediği belirtildi.

Türkiye'nin, Lübnan'da son yıllarda, özellikle Sünni ağırlıklı kuzey kenti Trablus ve Akkar'daki Türkmen topluluğu merkezli olarak, sessiz ve sistematik bir şekilde nüfuz kurma çabası içinde olduğu iddia edilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hükümetinin Lübnan'daki olası rolüne ilişkin son açıklamalarının, Türkiye'nin pozisyonlarının ABD yönetiminin en üst kademelerinde ne kadar etkili olduğunu yansıttığı belirtildi.

Bölgesel ittifaklar konusunda Ankara'nın, son on yılda Katar ile ekonomik, askeri ve diplomatik unsurları kapsayan yakın bir stratejik ortaklık geliştirdiği ifade edildi. Ankara'nın Katar'ın önemli bir doğal gaz ithalatçısı olduğunun altı çizilen haberde Türkiye'nin Katar'da daimi bir askeri üssü bulunduğu hatırlatıldı.

TÜRKİYE-PAKİSTAN İTTİFAKI İSRAİL'İ RAHATSIZ ETTİ

Haberde "stratejik üçlü" olarak adlandırılan ittifakın üçüncü tarafı ise Pakistan olduğu vurgulandı. İslamabad'ın, silah tedarikinde Batı'ya alternatifler ararken (Pakistan'ın en büyük silah ihracatçısı şu anda Çin), Türkiye'nin Pakistan'ın dördüncü büyük silah tedarikçisi konumunda olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Pakistan'da kapsamlı yatırımlar sürdürmekte olduğu ve Birleşmiş Milletler'de Keşmir gibi konularda sürekli olarak İslamabad ile birlikte oy kullandığı ifade edildi.

KATAR'IN EKONOMİK GÜCÜ TÜRKİYE'NİN ASKERİ GÜCÜ

Resmi savunma anlaşmalarıyla birbirine bağlı olmasalar da, Türkiye, Katar ve Pakistan'ın benzer yönelimlere ve uyumlu, karşılıklı olarak fayda sağlayan kapasitelere sahip olduğu belirtildi. Katar'ın geniş finansal gücünün, Türkiye'nin konvansiyonel askeri kapasitesi ve Pakistan'ın nükleer yeteneği ile birlikte güçlü bir kombinasyon oluşturduğu vurgulandı.

Haberde son olarak Türkiye'nin ve Katar ve Pakistan ile hem İsrail hem de Orta Doğu ve ötesinde tutarlı bir Batı politikası oluşturmak isteyenler için büyük ve yeni bir tehdit oluşturduğu, söz konusu gelişmenin özellikle Tel Aviv için felaketin yaklaştığı anlamına geldiği dile getirildi.