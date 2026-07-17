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Gündem CHP'de kapı krizi! Yeni başkana kapı açılmadı
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CHP'de kapı krizi! Yeni başkana kapı açılmadı

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CHP'de kapı krizi! Yeni başkana kapı açılmadı

CHP Aydın Nazilli İlçe Başkanlığı'nda yaşanan görev değişimi, devir teslim krizine dönüştü. Yeni İlçe Başkanı Naim Atmaca'nın görevi devralmak üzere geldiği ilçe binasında eski yönetimin kapıyı açmaması üzerine gergin anlar yaşandı. Olay anı kameralara da yansıdı.

CHP Genel Merkezi tarafından Nazilli İlçe Başkanlığı görevine getirilen Naim Atmaca, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte devir teslim işlemleri için ilçe başkanlığı binasına geldi.

Eski yönetim binayı teslim etmedi

Ancak görevden alınan İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen ve ekibinin binayı boşaltmayarak kapıyı açmaması üzerine yeni yönetim binaya giremedi.

Kapıda gerginlik yaşandı

İlçe başkanlığı binasının girişinde yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. Görüntülerde, yeni yönetimin dışarıdan binaya girmeye çalıştığı, içeride bulunan eski yönetimin ise kapıyı açmadığı görüldü.

Yaşanan kriz nedeniyle devir teslim gerçekleştirilemezken, taraflar arasında zaman zaman sözlü tartışmalar yaşandı.

Eski başkandan açıklama

Görevden alınan İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananlara tepki gösterdi.

Ökmen paylaşımında,

"Kapımıza dayanıyorlar, örgüt irademizi teslim almaya çalışıyorlar. Bunları iyi tanıyın. Demokrasiye, parti hukukuna ve örgütümüzün iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."

ifadelerini kullandı.

Yeni başkan rapor hazırlayacak

Görevi devralamayan yeni İlçe Başkanı Naim Atmaca'nın ise yaşananların CHP'ye yakışmadığını ifade ettiği ve olayla ilgili görüntüleri parti genel merkezine rapor olarak sunacağı öğrenildi.

Nazilli İlçe Başkanlığı'nda yaşanan devir teslim krizinin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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