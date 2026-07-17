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Gündem Kimi sokakta kimi yatta! "Gençler geleceğini riske atmamalı"
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Kimi sokakta kimi yatta! "Gençler geleceğini riske atmamalı"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kimi sokakta kimi yatta! "Gençler geleceğini riske atmamalı"

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, bugünkü köşe yazısında Türkiye'de siyasi süreçlerde gençlerin ön plana çıkarıldığını, ancak ortaya çıkan bedelleri yine gençlerin ödediğini kaleme aldı. Alan, yazısında Selim İmamoğlu'na yönelik sosyal medyada gündeme gelen yat paylaşımı üzerinden de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Murat Alan bugünkü “Boş ver Selim, olan oldu yap tatilini” başlıklı yazısında, siyasi tartışmalarda ve sokak olaylarında en fazla gençlerin kullanıldığını öne sürerek, üniversite öğrencilerinin çeşitli eylemlere yönlendirildiğini, bunun da eğitim ve meslek hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

"En kolay harcanan yine gençler oluyor"

Gençlerin siyasi hesapların bir parçası hâline getirilmemesi gerektiğini belirten Alan, siyasi aktörlerin kullandığı söylemlerin bedelini çoğu zaman gençlerin ödediğini dile getirdi.

Selim İmamoğlu paylaşımına dikkat çekti

Yazısında, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu hakkında sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlara da değinen Murat Alan, Selim İmamoğlu'nun bir yandan babasını cezaevinde ziyaret ettiğini ve akademik çalışmalarına devam ettiğini açıklarken, diğer yandan Marshall Adaları bayrağı taşıdığı öne sürülen bir yatta çekilen fotoğraflarla gündeme gelmesini eleştirdi.

Alan, söz konusu iddiaların kamuoyunda tartışma oluşturduğunu belirterek, bu durumun gençlere verilen mücadele çağrılarıyla çeliştiğini savundu.

"Gençler geleceğini riske atmamalı"

Murat Alan, yazısının sonunda gençlere çağrıda bulunarak, demokratik haklarını kullanmaları ve fikirlerini savunmalarının doğal olduğunu ancak hiçbir siyasi hesap uğruna geleceklerini riske atmamaları gerektiğini ifade etti.

Alan, gençlerin eğitimlerini, kariyerlerini ve hayatlarını etkileyebilecek adımlar konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Siz en önde koşarken, bazıları yatlarda mavi tur yapmaya devam edecek" değerlendirmesiyle yazısını tamamladı.

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