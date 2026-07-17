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Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

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IHA Giriş Tarihi:

Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

Sivas’ta doğada kendiliğinden yetişen sarı kantaron otu, görsel şölen sunuyor. İlaç sanayiinde de kullanılan ve kenesavar olarak bilinen kantaron otunun faydaları saymakla bitmiyor.

#1
Foto - Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

Dünyanın birçok yerinde bulunan ve doğada kendiliğinden yetişen kantaron bitkisi, güzelliği kadar şifasıyla da dikkat çekiyor. Bir çok cilt rahatsızlığına iyi gelen, yara izlerinin kapanmasında etkili olan bitki, vatandaşlar tarafından toplanarak ilaç olarak kullanılıyor.

#2
Foto - Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

KENEYİ UZAKLAŞTIRDIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR: Sivas’ın Zara ilçesi kırsalında kendiliğinden yetişen kantaron bitkileri, görsel şölen oluşturdu. Doğanın birçok rengini bir arada barındıran alan, dron ile havadan görüntülendi.

#3
Foto - Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

Kantaron bitkisine yoğun bir ilgi olduğunu ifade eden Tepeköy muhtarı Lütfi Gökçe, "Kantaron otunun yağı yaralara sürülür. Ayaklara kene olmasın diye de sürülür. Kene savar özelliği vardır. Birçok faydası bulunur.

#4
Foto - Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

Güzel görünür, güzel kokar. İstanbul'dan bile toplamaya gelen oluyor. Bu sene yağmurların çok fazla yağması nedeniyle kantaron otu yaygın olarak görülüyor. Kenesavar olması en önemli özelliklerinden biridir. Her şeye faydası vardır" dedi.

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