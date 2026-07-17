Doğal 'kene'savar! Hem güzelliğiyle hem yağıyla şifa dağıtıyor

Dünyanın birçok yerinde bulunan ve doğada kendiliğinden yetişen kantaron bitkisi, güzelliği kadar şifasıyla da dikkat çekiyor. Bir çok cilt rahatsızlığına iyi gelen, yara izlerinin kapanmasında etkili olan bitki, vatandaşlar tarafından toplanarak ilaç olarak kullanılıyor.