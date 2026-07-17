Bakan Fidan, Ukrayna ziyaretini değerlendirdi: 'Kalıcı barış için her türlü desteğe hazırız'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, Ukrayna ile Rusya arasında giderek alevlenen çarpışmalara değinerek “Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız” dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da kuvvetlendiği bu dönemde, Ukrayna'ya son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. Gösterdikleri misafirperverlik için başta değerli mevkidaşım Andriy Sibiha olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere içten teşekkür ediyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Sayın Budanov ve Sayın Sibiha ile yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son durumu kapsamlı şekilde ele aldık. Savaş koşullarına rağmen ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

'SERBEST TİCARET ANLAŞMASI ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ekonomik ortaklığı çok daha ileri taşıyacağına dikkat çeken Bakan Fidan, açıklamasına şöyle devam etti:

“Ziyaretimizden hemen önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması, iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıdır. Ziyaret sırasında Ukrayna’nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi bir kez daha vurguladık. Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız.”

'KIRIM TATARLARININ HAKLARININ KORUNMASI HER ZAMAN ÖNCELİKTİR'

Temasları kapsamında Kırım Tatarlarının temsilcileriyle de bir araya geldiğini aktaran Fidan, “Kiev’de, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov’la bir araya gelerek soydaşlarımızın durumunu değerlendirdik. Kırım Tatarlarının haklarının korunması ve kültürel kimliklerinin yaşatılması Türkiye için her zaman önceliktir” değerlendirmesinde bulundu.

'ZELENSKİY TARAFINDAN TEVDİ EDİLEN NİŞANI ALMAKTAN ONUR DUYDUM'

Ziyaret vesilesiyle kendisine takdim edilen nişandan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fidan, paylaşımını şu sözlerle tamamladı:

“Ziyaret vesilesiyle Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından tevdi edilen nişanı almaktan onur duydum. Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum. Türkiye, Ukrayna’yla köklü dostluğunu ve stratejik ortaklığını Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde güçlendirmeye devam edecektir.”