İspanya - Arjantin finalinin hakemi belli oldu
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2026 Dünya Kupası’ndaki İspanya - Arjantin finalinde Slavko Vincic düdük çalacak.
İspanya ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.
FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya ile Arjantin, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Final karşılaşmasında görev alacak hakemler de belli oldu. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic görev yapacak. Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.
Vincic, Türkiye'de 2024-25 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı derbi maçta da görev yapmıştı.
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