Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Oyuncu Metin Yıldız, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımında, "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş, terörle yargılanmalıdır. Teröristten farksızdır" ifadesini kullandı.
Haluk Levent, dahil 18 şüpheli Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Haluk Levent’in yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alınmasının ardından oyuncu Metin Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş. Dünyaya böyle bir kansız daha gelmemiştir herhalde. Terörle yargılanmalıdır. Teröristten farksızdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldız’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.
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