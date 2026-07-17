  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'de "dünkü CHP'liler" kavgası Haluk Levent'e ateş püskürdü! 'İnşallah müebbet alırsın, alçak herif!' Körfez’de sirenler çaldı ABD ordusu Umman Körfezi'nde tankere çıktı! İran ablukasında yeni hamle İngiltere'de savaş hazırlığı! Büyük krize hazır olun! Küresel ekonomi ateş çemberinde! 17 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kuveyt ve Bahreyn bir kez daha saldırıların hedefi oldu 12'inci Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi Trump'ın başına ödül koydular! Verecekleri parayı açıkladılar
Gündem Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!
Gündem

Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Oyuncu Metin Yıldız da Ahbap'a patladı! Teröristten farksız terörle yargılansın!

Oyuncu Metin Yıldız, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından yaptığı paylaşımında, "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş, terörle yargılanmalıdır. Teröristten farksızdır" ifadesini kullandı.

Haluk Levent, dahil 18 şüpheli Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. Haluk Levent’in yolsuzluk iddiaları üzerine gözaltına alınmasının ardından oyuncu Metin Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Haluk Levent okul harçlıklarını biriktirip depremzedelere yollayan çocukların parasını kumara vermiş. Dünyaya böyle bir kansız daha gelmemiştir herhalde. Terörle yargılanmalıdır. Teröristten farksızdır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yıldız’ın paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!
Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!

Gündem

Bana akıl hocanı söyle sana kim olduğunu söyleyeyim: Haluk Levent'in kılavuzu Türkan Saylan çıktı!

Haluk Levent'e ateş püskürdü! 'İnşallah müebbet alırsın, alçak herif!'
Haluk Levent'e ateş püskürdü! 'İnşallah müebbet alırsın, alçak herif!'

Medya

Haluk Levent'e ateş püskürdü! 'İnşallah müebbet alırsın, alçak herif!'

Ali Karahasanoğlu yazdı: "Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor"
Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: “Haluk Levent soruşturması medya eliyle sulandırılıyor”

Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! "Nevşin Mengü" itirafı da olay: "Seçimleri etkiler, söylemeyelim"
Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”

Gündem

Haluk Levent’le ilgili son iddialar Türkiye’yi sarstı! “Nevşin Mengü” itirafı da olay: “Seçimleri etkiler, söylemeyelim”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23