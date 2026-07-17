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İran’ın kozunu kaybetmesi sonrası kritik gelişme! Türkiye’ye resmen gün doğdu Bu nasıl bir zulüm! Müslümanları timsahlara yedirecekler! Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat Şimdi de Türkiye’ye kafa tutan ülkeye yanlayacaklar! Volkswagen, Katar’dan yediği şamar sonrası dümeni oraya kırdı Görenler dönüp bir daha baktı: Böyle gelin arabasına az rastlanır Bakanlık apar topar harekete geçti! Köfteci Yusuf’un başlattığı uygulama artık tüm restoranlarda zorunlu olacak İtalyanlardan sürpriz Türkiye kararı: Denizlerin altını üstüne getirmeye geliyorlar Boğulma vakaları artınca çareyi böyle buldular! Mahalleli kendi ’Cankurtaran’ ekibini kurdu Füze fabrikalarında gökleri yaracak seri üretim başlıyor: Tam 11 bin adet üretilecek Yol üstünde şifa molası: Bidonunu alan orada!
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Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

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Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Yaz tatili sebebiyle şehir dışına gidenlerin bir hayli fazla olduğu şu günlerde yeni tartışma konusu apartman şifreleri...

#1
Foto - Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Kurye kapıda kalmasın telefonda söyleyenler veya tatilde arayıp rahatsız etmesinler diye şifreleri kapıya yazanlar çok büyük bir riske giriyor.

#2
Foto - Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Özellikle büyük şehirlerde apartman kilitlerinin çoğunun elektronik olduğunu ifade eden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Kişi bir işi sebebiyle dışarıda olabiliyor veya tatile gitmiş olabiliyor. Kargonun başka gün teslim edilmesi veya dağıtım merkezine gidip kendisi almayı istemediği için kuryeye apartman kapısının şifresini veriyor. Işi aksamadığı için seviniyor ama artık apartmanın güvenliğinde çok bir büyük bir zaaf oluştuğunun farkında bile değil" dedi.

#3
Foto - Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Tabi ki emeğiyle çalışan kuryeleri zan altında bırakmadığını vurgulayan Elbir, "Siz kuryeye söylersiniz. O şifrenizi espri olsun diye başka bir ortamda anlatır. O ortamda kötü niyetli birisi vardır ve işiniz aksamasın diye verdiğiniz bir bilgi size hırsızlık veya soygun olarak geri dönebilir" şeklinde konuştu.

#4
Foto - Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Uzun süreli değiştirilmeyen kapı şifrelerinin risk barındırdığına dikkat çeken A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Sürekli basıldığı için şifre dışarıdan bakınca bile tahmin edilebiliyor. Sık sık değiştirmek çok önemli. Çünkü tesadüfen bir apartman sakiniyle gelen bir yabancı da onun girdiği şifreyi görüp artık apartman şifrenizi öğrenmiş oluyor" dedi.

#5
Foto - Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Apartman şifrelerinin akla ilk gelen kombinasyonlardan üretilmemesi gerektiğini de söyleyen Elbir, "Takım kuruluş tarihi, önemli olayların yılları veya unutmamak için aynı rakamın peş peşe dört kez yazılması güvenli bir şifre değil hırsızlara davetiyedir" dedi.

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