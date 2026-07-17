Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat

Özellikle büyük şehirlerde apartman kilitlerinin çoğunun elektronik olduğunu ifade eden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Kişi bir işi sebebiyle dışarıda olabiliyor veya tatile gitmiş olabiliyor. Kargonun başka gün teslim edilmesi veya dağıtım merkezine gidip kendisi almayı istemediği için kuryeye apartman kapısının şifresini veriyor. Işi aksamadığı için seviniyor ama artık apartmanın güvenliğinde çok bir büyük bir zaaf oluştuğunun farkında bile değil" dedi.