Bırak kargon merkeze dönsün! Apartman şifresi özeldir: Bu uyarılara dikkat
Yaz tatili sebebiyle şehir dışına gidenlerin bir hayli fazla olduğu şu günlerde yeni tartışma konusu apartman şifreleri...
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Yaz tatili sebebiyle şehir dışına gidenlerin bir hayli fazla olduğu şu günlerde yeni tartışma konusu apartman şifreleri...
Kurye kapıda kalmasın telefonda söyleyenler veya tatilde arayıp rahatsız etmesinler diye şifreleri kapıya yazanlar çok büyük bir riske giriyor.
Özellikle büyük şehirlerde apartman kilitlerinin çoğunun elektronik olduğunu ifade eden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Kişi bir işi sebebiyle dışarıda olabiliyor veya tatile gitmiş olabiliyor. Kargonun başka gün teslim edilmesi veya dağıtım merkezine gidip kendisi almayı istemediği için kuryeye apartman kapısının şifresini veriyor. Işi aksamadığı için seviniyor ama artık apartmanın güvenliğinde çok bir büyük bir zaaf oluştuğunun farkında bile değil" dedi.
Tabi ki emeğiyle çalışan kuryeleri zan altında bırakmadığını vurgulayan Elbir, "Siz kuryeye söylersiniz. O şifrenizi espri olsun diye başka bir ortamda anlatır. O ortamda kötü niyetli birisi vardır ve işiniz aksamasın diye verdiğiniz bir bilgi size hırsızlık veya soygun olarak geri dönebilir" şeklinde konuştu.
Uzun süreli değiştirilmeyen kapı şifrelerinin risk barındırdığına dikkat çeken A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Dr. Umut Elbir, "Sürekli basıldığı için şifre dışarıdan bakınca bile tahmin edilebiliyor. Sık sık değiştirmek çok önemli. Çünkü tesadüfen bir apartman sakiniyle gelen bir yabancı da onun girdiği şifreyi görüp artık apartman şifrenizi öğrenmiş oluyor" dedi.
Apartman şifrelerinin akla ilk gelen kombinasyonlardan üretilmemesi gerektiğini de söyleyen Elbir, "Takım kuruluş tarihi, önemli olayların yılları veya unutmamak için aynı rakamın peş peşe dört kez yazılması güvenli bir şifre değil hırsızlara davetiyedir" dedi.
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