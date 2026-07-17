Ankara'da organize suç örgütüne şafak operasyonu! "Ağa" lakaplı elebaşı dahil 12 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri organize suç örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Örgütün merkezi haline getirdiği evden yönetmiş

Soruşturmada, "Ağa" lakabıyla tanınan örgüt lideri ile birlikte hareket eden şüphelilerin, silahla tehdit ettikleri mağdurların para ve gayrimenkullerini zorla ele geçirdikleri belirlendi.

Yapılan incelemelerde, örgüt liderinin aynı yöntemle ele geçirdiği boş bir arazideki evi örgütün karargâhı haline getirdiği, talimatlarını buradan verdiği ve silahlarını da burada sakladığı tespit edildi.

Telefonlardan tehdit mesajları ve silahlı görüntüler çıktı

Şüphelilerin cep telefonları ve sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde, silahlarla çekilmiş çok sayıda fotoğraf, ateş ettikleri anlara ait videolar ve mağdurlara gönderilen tehdit mesajları ele geçirildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.

Şafak operasyonuyla yakalandılar

Eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda örgüte mensup olduğu değerlendirilen 15 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise:

Mağdurlar adına düzenlenmiş 7 senet,

2 uzun namlulu tüfek,

Çok sayıda fişek ele geçirildi.

12 kişi cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.