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Gündem CHP'de "dünkü CHP'liler" kavgası
Gündem

CHP'de "dünkü CHP'liler" kavgası

Yeniakit Publisher
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CHP'de "dünkü CHP'liler" kavgası

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, kaleme aldığı son köşe yazısında CHP'de yaşanan iç çekişmelerin derinleştiğini belirterek, parti içinde "dünkü CHP'liler" tartışmasının yeni bir kırılma hattı oluşturduğunu ifade etti.

Övür, ABD-İran gerilimi, Türkiye'nin NATO zirvesindeki diplomatik temasları ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gibi önemli gündem başlıklarına rağmen CHP'nin kendi iç tartışmalarıyla kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ettiğini dile getirdi.

"CHP'de iç iktidar kavgası sürüyor"

Yazıda, CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ve parti içindeki liderlik mücadelesinin hız kesmeden devam ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Mahmut Övür, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecindeki açıklamaları ile parti içerisindeki bazı isimlere yönelik tavrının yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini savundu.

İnan Güney çıkışı dikkat çekti

Övür, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in tahliyesinin ardından yaptığı açıklamaların CHP içindeki ayrışmayı görünür hâle getirdiğini belirtti.

Yazıda, Güney'in "Bizim ne yapacağımıza dünkü CHP'liler karar veremez" sözlerinin parti içindeki görüş ayrılıklarını özetlediği değerlendirmesine yer verildi.

İnan Güney'in ayrıca, kendisini eleştiren isimlere yönelik "Pamuktan yapılmış dar bir çevre ve düne kadar partinin önünden bile geçmeyenler" ifadelerini kullanmasının da parti içindeki gerilimi artırdığı aktarıldı.

Belediye başkanlarının kararı kritik görülüyor

Mahmut Övür, CHP'de asıl belirleyici sürecin belediye başkanlarının vereceği kararlar olacağını öne sürdü.

Yazıda, özellikle büyükşehir belediye başkanlarının "partide kalmak mı, yeni oluşumlara yönelmek mi" ikilemiyle karşı karşıya bulunduğu değerlendirilirken, belediyelere yönelik yürütülen soruşturmaların da parti yönetimi üzerindeki baskıyı artırdığı ifade edildi.

"İBB dosyası en büyük engel"

Övür, CHP açısından en önemli sorunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi dosyası ve çeşitli belediyelere ilişkin yolsuzluk iddiaları olduğunu savundu.

Yazının sonunda, Ekrem İmamoğlu'nun hukuki sürecinin yanı sıra CHP yönetiminin de önümüzdeki dönemde zorlu bir siyasi sınavla karşı karşıya olduğu değerlendirmesi yapıldı.

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