Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit yakını Osman Sarıgün hakkında karar verildi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde saldıran grup içinde yer alan ve yumruk atan Osman Sarıgün, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı24 Nisan 2019 Çarşamba 00:23
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk İlçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı sırada kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman Sarıgün, savcılığa sevk edildi.
Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Osman Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesine getirildi.
Adliye binasına arka kapıdan alınan Osman Sarıgün, savcılık sorgusuna alındı.Sarıgün savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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