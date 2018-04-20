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Kılıçdaroğlu'na şimdiden CHP'den 5 rakip çıktı!

CHP'de erken seçim telaşı şimdiden başladı. 'Aday mısınız' sorusuna henüz cevap vermeyen Kılıçdaroğlu'na 5 CHP'linin rakip olması bekleniyor.

20 Nisan 2018 Cuma 11:36
Kılıçdaroğlu'na şimdiden CHP'den 5 rakip çıktı!

CHP'de kılıcı ilk çeken Öztürk Yılmaz oldu. Konsolosluk yaptığı dönemde DEAŞ'ın elinden kurtarılarak Türkiye'ye getirilen Öztürk Yılmaz, ilerleyen süreçte CHP'de siyaset yapmaya başlamış, kısa sürede Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı olmuştu.

Öztürk Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıklayan ilk CHP'li oldu.

KILIÇDAROĞLU'NA 5 RAKİP VAR

Diğer taraftan dün CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da "Aday olacak mısınız" şeklinde bir soru yöneltildi. Kılıçdaroğlu bu soruya cevap vermedi ancak parti içinde yapılan yoklamalarda CHP liderinin, adaylık için öne çıktığı biliniyor.

Hal böyle olur da Kılıçdaroğlu aday olursa, Öztürk Yılmaz'la nasıl bir yarışa girişeceği şimdiden merak konusu. Daha da önemlisi, CHP'de adaylığını açıklayacağı konuşulan tam 4 isim daha var.

Kılıçdaroğlu ve diğer adı geçen herkes adaylığını açıklarsa 6 CHP'li Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak.

PARTİDE AĞIRLIĞI OLAN HALUK KOÇ'UN MİLLETTE AĞIRLIĞI VAR MI

Öztürk Yılmaz biraz erken davrandı, bir başka deyimle kılıcı ilk çeken isim oldu ancak Gürsel Tekin'in adaylık için gün saydığı gelen bilgiler arasında. CHP kulislerinde belki de en çok geçen isimlerden biri ise, Haluk Koç. Haluk Koç, ismen halk tabanında bir karşılığı olup olmadığı belli olmasa da CHP içinde hayli ağırlı olan bir kişi olarak biliniyor. Koç, CHP'de parti sözcülüğü de yapmıştı.

MUHARREM İNCE'NİN PLANI: CUMHURBAŞKANI OLAMASAM DA KILIÇDAROĞLU'NU LİDERLİKTEN EDERİM

Bir diğer isim ise, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için çalışmalara girişen belki de tek isim olan Muharrem İnce. İnce için uzun ve ağır kongre yenilgelerinin ardından Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakmanın belki de tek yolu, Cumhurbaşkanlığı'na aday olmak. İnce, Erdoğan'ı yenemese bile Kılıçdaroğlu'nu yenerse, CHP'de İnce döneminin başlaması an meselesi olur.

CHP'NİN SAĞCI ADAYI: İLHAN KESİCİ

Bir başka isim ise sağcı olarak bilinen bir aileden gelen ve Deniz Baykal'ın CHP'ye transferi olan İlhan Kesici. CHP'liler, Kesici'nin adaylığıyla birlikte, içinden geldiği sağ geleneğin oylarını çekebileceklerini  düşünüyor.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 11:36
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. haluk koç
  4. ilhan kesici
  5. muharrem ince

YORUM YAZ

  • gökhangökhan28 dk önce
    boşuna ağzınızı yormayın , patronlarının dümenciye ihtiyaçları var,başkanlığa aday olan millet vekili olamayacağı için tabiki aday olmayacak çakal.
  • Hay bin gunduzHay bin gunduz31 dk önce
    bu kadar işte daha şimdiden yenildiler
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