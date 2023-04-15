Kılıçdaroğlu'na olay çağrı! Sıkıyorsa çıkıp bunu de bakalım

Mehmet Barlas, CHP'nin milletvekili listelerindeki şaibeli isimlerden hareketle zehir zemberek bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde, "Günler öncesinden, 'Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu' demiştik. Şimdi rahatlıkla, 'Pensilvanya'nın adayı da Kılıçdaroğlu' diyebiliriz. Eğer Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara bir itirazı varsa çıksın, 'FETÖ ve PKK terör örgütüdür, onların adayı olmayı asla kabul etmiyorum' desin" ifadelerini kullanan Barlas, özetle şunları kaydetti:

"(...) Günlerdir eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesini konuşuyoruz. Yargıdaki FETÖ yapılanmasından ve kumpas davalarından sorumlu tutuluyor. Kendisini savunmak için bir TV kanalına çıkmış. Program boyunca ağzından FETÖ kelimesi çıkmadı. FETÖ'yü eleştiren tek bir sözünü de duymadık. Konunun etrafından dolaşarak durumu kurtarmaya çalıştı.

Her gün yeni bir isim patlıyor. İyi Parti Ordu milletvekili adayı İdris Naim Şahin'in FETÖ'ye destek veren videolarını izliyoruz. Günler oldu hâlâ inkâr etmedi. Demek ki FETÖ ile birlikte anılmaktan rahatsız değil.

İyi Parti Elazığ milletvekili adayı İrfan Sönmez de FETÖ'nün ateşli savunucularından. Birinci sırada kendine yer bulmayı başarmış.

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Meclis'e sızmaya çalışan FETÖ'cü listesi böyle uzayıp gidiyor. Bu iddiaların muhataplarından bir açıklama gelmediği gibi CHP ve İyi Parti cephesinin de bu durumdan rahatsız olmadığını görüyoruz.

Günler öncesinden, "Kandil'in adayı Kılıçdaroğlu" demiştik. Şimdi rahatlıkla, "Pensilvanya'nın adayı da Kılıçdaroğlu" diyebiliriz. Eğer Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara bir itirazı varsa çıksın, "FETÖ ve PKK terör örgütüdür, onların adayı olmayı asla kabul etmiyorum" desin. (...)"