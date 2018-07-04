Kılıçdaroğlu'na kapıyı gösteren anket! Fark yedi
CHP'li seçmenlerin Genel Başkan tercihi Muharrem İnce'den yana oldu. Ancak İnce Genel Başkan olsa bile Türkiye genelinden yeterince oy toplayamıyor.04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:49
CHP'de "Genel Başkan kim olsun?" tartışmaları devam ederken ORC'den konuyla ilgili ilk anket geldi.
CHP'li seçmenlere "Muharrem İnce mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?" sorusunun yöneltildiği ankette İnce, Kılıçdaroğlu'nu açık ara farkla yendi.
CHP'LİLER İNCE'Yİ GENEL BAŞKAN OLARAK GÖRMEK İSTİYOR
CHP'lilerin yüzde 53,9'u Muharrem İnce'yi CHP Genel Başkanı olarak görmek istediğini söylerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Başkan olarak görmek isteyenlerin sayısı yüzde 41,4'te kaldı.
CHP'NİN KAYBETME RUTİNİ BOZULMAYACAK
Türkiye genelinde yapılan ankete göre ise CHP'de Genel Başkanın değişmesi CHP'nin kaybetme rutinini bozacak gibi görünmüyor.
CHP Genel Başkanı'nın Muharrem İnce olması halinde, Türkiye genelinde oy verecek seçmen sayısı yüzde 25,3 iken, yüzde 66,7'si oy vermeyeceğini ifade etti.
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