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Siyaset Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP medyasında yeni kriz
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP medyasında yeni kriz

Yeniakit Publisher
2023-04-15 08:55:00 -
Kılıçdaroğlu'na isyan eden CHP medyasında yeni kriz

Eleştiriye bile tahammülü olmayan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu, yayınlara çıkmayınca fondaş medyayı isyan ettirdi.

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda eleştirilmeye ihtiyaçlarının olduğunu söylerken CHP medyasında farklı olaylar yaşanıyor.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Eleştiriye ihtiyacımız var. Bizim görmediğimizi siz görebilirsiniz. Bizim görmediğimiz bir olay olursa bizi uyarabilirsiniz" ifadeleriyle boncuk dağıtırken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Cüneyt Özdemir Bay Kemal'e isyan etti.

"Kemal Bey bana küstü yayınlarımıza çıkmıyor"

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kendisini azıcık eleştirdim diye Kemal bey bana küstü, yayınlarımıza da çıkmıyor" ifadelerini kullanırken Kılıçdaroğlu'nun tahammülsüzlüğünü gözler önüne serdi.

"Eşek gibi gelip oy vereceksiniz"

Özdemir Kılıçdaroğlu'nu ve yedili koalisyonu "Aramızdan birini seçeceğiz. Siz de eşek gibi gelip bize oy vereceksiniz. Şimdiki düzen bu. Bize mahkumsunuz" ifadeleriyle topa tutmuştu.

Yine CHP medyasından Enver Aysever'de Cüneyt Özdemir'in eleştirilerine yönelik sert ifadeler kullandı.
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Aysever, "Cücük'e hayatımda ilk defa hak verdim. Cücük sen zaten fırıldaktın. Cücük kullanışlı bir arkadaştır. Omurgası da yoktur. Ama Cücük haklı. Ben de Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda 20 kez aradım. 4-5 sefer konuştum. Kılıçdaroğlu her seferinde randevu verdi ama her seferinde iptal etti" ifadelerini kullandı.

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