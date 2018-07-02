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Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 10 kez yenildin artık bırak

Muharrem İnce’den yüzde 8 daha az oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na whatsapp üzerinden istifa çağrıları yapılıyor. Gönderilen videolu mesajlarda, "10 kez yenildin artık bırak" ifadeleri yer alıyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:00
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı: 10 kez yenildin artık bırak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce’nin yüzde 30.6 oranında oy alması ve CHP’nin oylarının yüzde 22.6’ya düşüp arada yüzde 8’lik bir makas oluşmasının ardından parti yönetimine yapılan kurultay baskıları da günden güne artıyor.

Parti içindeki bu belirsizliğin giderilmeyeceğine inanan delegeler kurultayın derhal toplanması için videolar çekip çağrı yapmaya başladı. Çığ gibi büyüyen videolar parti yönetiminin bulunduğu whatsapp gruplarında paylaşılıyor. Videolu tepki gösterenlerden CHP Giresun delegesi Burak Esen, "Kendi geleceğini değil ülkenin geleceğini düşünen bir yönetim istiyoruz. Mevcut yönetimle bunu başaracağımıza inanmıyoruz. Kurultay derhal yapılmalıdır. Aksi takdirde biz delegeler olarak bunu yapacağımızı bildiriyoruz" dedi.

TARLADA VİDEO ÇEKTİ

CHP delegesi Sinan Çifçi de Bursa'da domates tarlasında çektiği videoda, "Partimiz eriyip gitmekte. Kaybedenin başarılı, kazananın başırısız sayılması aklımızla dalga geçmektir. Kurultay acilen toplanmalıdır. Değişim kaçılınmazdır" dedi. Bu arada Kılıçdaroğlu ve ekibinin videolar nedeniyle gergin olduğu, il ve ilçe teşkilatlarının videoların yayılmasını engellemek için uyarıldığı öğrenildi.

BECEREMEDiN, ÇEKiL

CHP kurultayının en genç delegesi 20 yaşındaki Mehmet Emin Altunses de video paylaşanlardan. Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulunan Altunses, Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırarak çektirdiği videoda şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu ve yönetimi mevcut süreci yönetememiştir. Bu partide koltuk sevdalılarına yer yok. Muharrem İnce önderliğinde bunu başarabiliriz. İstifa ederse tarihin onurlu sayfalarında, istifa etmese tarihin kara sayfalarında yerini alacaktır"

Akşam

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 21:00
  1. Giresun
  2. Bursa
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • sukrusukru3 sa önce
    Eyy chp,liler.Gandi,sakin güç,dürüst lider diye millete kakalanmaya çalışılan tapon bürokratınız milletin helal oylarıyla gelmiş cumhur başkanına diktatör bozuntusu derken geviş getiren inekler gibi ağzınızı yaya yaya sırıtıyordunuz.Kimmiş diktatör bozuntusu anladınızmı şimdi.
  • AliAli2 sa önce
    Kılıçdaroğlunun dışında bu partide kimsenin gözü koltukta olamaz çünkü koltuk tılsımlı fetöden ısmarlama
  • BAYDOKMANNBAYDOKMANN3 sa önce
    NE DIYOR MUHARREM KILICDAROGLUNU YENMIS TE YENMIS 250 SENE CHP KAZANAMAZ DEMIS INCE MUHARREM PEKI SENIDE YENMISSAYIN CUMHURUN BASKANI INCE MUHARREM BUNU NEREYE YAZICAKSIN TATANKA HANI APOLETLERI DAHA SÖKEMEDIN MEYHANECI INCE INCE ICKI MASALARI .
  • DoğruDoğru3 sa önce
    vallahiyenilme rekori kirmis.bravo
  • nn1 sa önce
    ŞİMDİKARAMOLLA DAHİLDEGISTIRDİYE CEKWTLERİNİN ARKASİNA YAZMALI HEM PLAKA OLARAK TANITIN
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    yahu kılıçdarğl çok başarılı....herifi rahatsız etmeyin....halen de başarılı....size de yaranılmıyor yani....nankör herifler...gayet başarılı....güzelbir alevi-pilavi partisi oldu işte...d.aha ne istiyorsunuz....
  • SerdarSerdar3 sa önce
    9 seçim kaybettiği halde daha hâlâ buna oy vermeye devam edenler var koyun bunlar koyun meeee
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