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Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaptığı konuşmada, “Afrin’de sorun çıktı, şimdi göreceksiniz 3 buçuk milyon Suriyeli daha gelecek böyle giderse” dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:05
Kılıçdaroğlu yine gaf yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir’in Alpu ilçesinde yaptığı konuşmada, “Afrin’de sorun çıktı, şimdi göreceksiniz 3 buçuk milyon Suriyeli daha gelecek böyle giderse” dedi.


CHP Genel Başkanı, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e geldi. Öncelikle Alpu Belediyesini ziyaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu’un vatandaşlar ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Belediye Başkanı Gürbüz Güller’in makamına geçen Kılıçdaroğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile bir süre muhabbet etti. Belediye Başkanı Güller burada Kemal Kılıçdaroğlu’na lületaşında yapılan pipo ve tespih hediye etti. Belediye binasının önünde konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, ülkeye 3 buçuk milyon Suriyelinin de gelebileceğini ifade etti.



“Üç buçuk milyon Suriyeli daha gelecek böyle giderse”


Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Suriyelilere kızılmaması gerektiğini, asıl kızılması gerekenin Suriyelileri Türkiye’ye getirenin olduğunu söyledi. Türkiye’ye 3 buçuk milyon daha Suriyelinin gelebileceğini belirten Kılıçdaroğlu, “Suriyelilere belki şimdi içinizden kızan var. Boşuna kızıyorsunuz. Suriyelilere neden kızıyorsunuz. Allah aşkına Suriyelilere hiç kızmaya hakkınız yok. Kızacağınız adam belli. Suriyelileri buraya kim getirdi Allah aşkına. Kim getirdi Suriyelileri. Suriyelileri buraya getirene kızacaksınız. Onun politikalarına kızacaksınız. Orada savaş çıkmış, savaştan kaçmış gelmişler. Evet gitsin kendi ülkelerine ama barışı olması lazım. Dolayısıyla Suriye politikası başından beri yanlıştır. Hala da yanlıştır. Hala söylüyorum ve defalarca söyledim. Afrin’de sorun çıktı, şimdi göreceksiniz. Üç buçuk milyon Suriyeli daha gelecek böyle giderse” diye konuştu.


Bir vatandaşın ’İstemiyoruz’ diye bağırması üzerine ise Kılıçdaroğlu, “Evet istemiyoruz, doğru ama bu politikayı hayata geçiren kişiyi önce ben istemiyorum diyeceksiniz. Ben onu istemiyorum. Suriye’yi bozdu diyeceksiniz” cevabını verdi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 14:05
  1. odunpazarı

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