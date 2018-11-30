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Kılıçdaroğlu yine Almanlara Türkiye'yi şikayet etti

Ülkesini dünyaya kötülemeyi bir görev haline getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yazdığı yazıda yine ülkesini şikayet etti.

30 Kasım 2018 Cuma 15:21
Kılıçdaroğlu yine Almanlara Türkiye'yi şikayet etti

Almanya'ya bir ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi için "Türkiye'deki demokratlar yalnız bırakılmamalılar" başlıklı bir köşe yazısı kaleme aldı.

Şikayetlerini sıraladı

Kılıçdaroğlu yazısında Türkiye'de düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda sıkıntılar olduğunu dile getirerek Almanlara şikayetlerini sıraladı.

"Türkiye Atatürk değerlerinden uzaklaştı''

Kılıçdaroğlu, yazısında "Üzülerek belirtmeliyim ki Türkiye'nin son 15 yılda kaydettiği gelişmeler, Cumhuriyeti kuran Atatürk'ün yurttaşlarımıza kazandırdığı temel değerlerden, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti ilkelerinden, parlamenter demokrasiden uzaklaşan bir şekilde oldu. Düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda artan kısıtlamalar ve yasaklar, insan hakları savunucularının, gazetecilerin, parlamenterlerin haklarında herhangi bir iddianame bulunmadan ya da suni gerekçelerle hapse atılmaları bu uzaklaşmayı hızlandırdı.

"Hala tutuklu Almanlar var''

Bu gelişmelerden Almanya vatandaşları da nasibini aldı. Deniz Yücel örneği hala hafızalardadır. Deniz Yücel serbest kalmıştır ama hala Türkiye'de tutuklu bulunan Almanya kökenli insanlar mevcuttur."

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 15:21
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