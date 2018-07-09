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Kılıçdaroğlu ve İnce hazmedemedi! Törene katılmıyorlar

Bugün Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş programı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye ayrı ayrı davetiye gönderildi ancak İnce ve Kılıçdaroğlu'nun, davete katılmayacağı belirtiliyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
Kılıçdaroğlu ve İnce hazmedemedi! Törene katılmıyorlar

Bugün Türkiye Cumhuriyeti resmen parlamenter sisteme veda ederek Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor.

ÜLKE BAŞKANLARI ORADA OLACAK

Külliye'de düzenlenecek olan törene dünyanın çeşitli ülkelerinden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve temsilcileri katılacak.

Bununla birlikte sanat, spor camiasından çok sayıda kaıtlım bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU VE İNCE DE DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi de çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davetiyeler ayrı ayrı gönderildi.

KATILMAYACAKLAR

Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın 24 Haziran'daki rakibi Muharrem İnce'nin de davetiyelere olumlu cevap vermeyerek törene katılmayacakları belirtiliyor.

Öte yandan törene davet edilen İyi Parti'den de olumlu yanıt gelmediği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Muharrem İnce
  3. Tören

YORUM YAZ

  • tamertamer1 sa önce
    Akşama ailecek içmeye giderler...
  • YozgatlıYozgatlı1 sa önce
    Katılsalar ne olur katılmasalar ne olur kendilerini fasulye gibi nimetten sayıyorlar
  • sebahattin avuksebahattin avuk1 sa önce
    eksik olsunlar
  • ERSİN KAMİL BEKTAŞERSİN KAMİL BEKTAŞ1 sa önce
    Ha ha ha ha çok tın çokta fifi hasetinizden geberin ...vatan h.inleri
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