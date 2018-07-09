Kılıçdaroğlu ve İnce hazmedemedi! Törene katılmıyorlar
Bugün Külliye'deki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş programı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'ye ayrı ayrı davetiye gönderildi ancak İnce ve Kılıçdaroğlu'nun, davete katılmayacağı belirtiliyor.09 Temmuz 2018 Pazartesi 13:28
Bugün Türkiye Cumhuriyeti resmen parlamenter sisteme veda ederek Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor.
ÜLKE BAŞKANLARI ORADA OLACAK
Külliye'de düzenlenecek olan törene dünyanın çeşitli ülkelerinden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve temsilcileri katılacak.
Bununla birlikte sanat, spor camiasından çok sayıda kaıtlım bekleniyor.
KILIÇDAROĞLU VE İNCE DE DAVET EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan törene CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi de çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davetiyeler ayrı ayrı gönderildi.
KATILMAYACAKLAR
Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Erdoğan'ın 24 Haziran'daki rakibi Muharrem İnce'nin de davetiyelere olumlu cevap vermeyerek törene katılmayacakları belirtiliyor.
Öte yandan törene davet edilen İyi Parti'den de olumlu yanıt gelmediği belirtiliyor.
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