Kılıçdaroğlu ve Bahçeli TBMM’de sohbet etti

TBMM’de milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. Ant içmek için Genel Kurul’a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. Oturuma verilen 45 dakikalık ara içinde yan yana görüntülenen iki lider bir süre sohbet etti.