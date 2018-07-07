Kılıçdaroğlu ve Bahçeli TBMM’de sohbet etti
Milletvekili yemin töreni için TBMM’de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Kurul salonunda bir süre sohbet etti.07 Temmuz 2018 Cumartesi 23:48
TBMM’de milletvekillerinin yemin töreni sürüyor. Ant içmek için Genel Kurul’a gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir araya geldi. Oturuma verilen 45 dakikalık ara içinde yan yana görüntülenen iki lider bir süre sohbet etti.
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