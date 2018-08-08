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Kılıçdaroğlu oralı bile olmadı: Yeni bir dönem başlayacak!

Kurultay tartışmalarıyla kavrulan CHP'nin üst yönetiminde değişikliğe gitmeye hazırlanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün yapılan ve yaklaşık 2,5 saat süren MYK toplantısının ardından üyelere teşekkür ederek partide yeni bir dönemin başlayacağını söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:15
Kılıçdaroğlu oralı bile olmadı: Yeni bir dönem başlayacak!

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gitmeye hazırlanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, MYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleşen MYK toplantısı yaklaşık 2,5 saat sürdü. Toplantıda, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine "Partide yeni bir dönemin başlayacağını" söyleyerek, çalışmalarından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu'nun toplantıda, olağanüstü kurultay toplanmasa da buna ilişkin taleplerin önemli olduğunu, toplanan imza sayısının dikkate alınması gerektiğini ifade ettiği aktarıldı. Bu arada bazı genel başkan yardımcılarının, "yeni dönemde görev almak istemediklerini" Kılıçdaroğlu'na ilettikleri kaydedildi.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı 60 kişilik Parti Meclisi'nden (PM) seçerek yarın ya da cuma günü açıklaması bekleniyor.

BÜYÜK DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Partide, 18 kişiden oluşan MYK üyelerinin büyük kısmının değiştirileceği, genel başkan yardımcılığı sayısının da düşürüleceği konuşuluyor. Yeni dönemde görev verilmeyecekler arasında Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Onursal Adıgüzel ve Aykut Erdoğdu'nun da bulunduğu ifade ediliyor.

Adıgüzel, 24 Haziran'daki seçim sisteminde yaşanan sıkıntılar nedeyle eleştirilere maruz kalmıştı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 17:15
  1. Bingöl
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP MYK üyeleri
  4. CHP MYK
  5. CHP MYK Toplantısı

YORUM YAZ

  • Başkanlık dönemiBaşkanlık dönemi41 dk önce
    Yeni dönem başladı ya ....habarın yok mu senin?
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc56 dk önce
    Bay ghandi senin lafin ile kimse yola düsmez. Ikihafta sonra eski halinden daha kötü olursunuz.Sen birilerinin kuyusunu kazarken aklina gelmedimi, kendi kuyunu kazdigin.
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