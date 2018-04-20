Siyasi hayatının en zor kararını verecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşerek erken seçim için 24 Haziran’ı açıklaması muhalefeti hazırlıksız yakaladı.

24 Haziran tarihi ile şok olan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu siyasi hayatının en zor kararı bekliyor. Kılıçdaroğlu, muhtemel ittifakla çatı aday bulup cumhurbaşkanlığına aday olmazsa “Türkiye’yi yönetme iddiası”ndan vazgeçmiş ancak CHP’deki koltuğunu sağlama almış olacak. Külliye’ye aday olur da seçilemezse milletvekilliğini de kaybedeceği için parti üzerindeki otoritesi sarsılacak.

SÖZDE HAZIRLIK

AK Parti ve MHP’nin cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dönük erken seçim hamlesini “Biz hazırız, hodri meydan” restiyle görmeye çalışan CHP’nin, 64 gün kalan sandığa özde değil sözde hazır olduğu iddia edildi. CHP’nin tabanına “Seçimden kaçıyorlar” dedirtmemek için siyasi taktik gereği bu tavrı sergilediği belirtiliyor.

TEZCAN AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı adayı bile hazır olmayan partide Kılıçdaroğlu’nun ismi dillendirilirken dün Parti Sözcüsü Bülent Tezcan’dan 24 Haziran seçimleri ile ilgili flaş bir adaylık açıklaması geldi. CHP’nin cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Tezcan, “Bana göre CHP içinde en büyük aday Kılıçdaroğlu’dur.” dedi.

OTORİTESİ SARSILACAK

15 gün içerisinde adayını açıklamayı planlayan CHP’de Kılıçdaroğlu’nu zor günler bekliyor. 16 Nisan referandumundan sonra hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu ve hayır bloğu, AK Parti-MHP arasında tesis edilen cumhur ittifakına karşı alternatif olabilmek için farklı arayışlar içerisine girdi ancak sonuç alamadı. CHP lideri, muhtemel ittifakla çatı aday bulup cumhurbaşkanlığına aday olmazsa “Türkiye’yi yönetme iddiası”ndan vazgeçmiş ancak CHP’deki koltuğunu sağlama almış olacak. Külliye’ye aday olur da seçilemezse milletvekilliğini de kaybedeceği için parti üzerindeki otoritesi sarsılacak. Böyle bir durumda Kılıçdaroğlu parti genel başkanlığını koruyacak ancak milletvekili olmayacağı için TBMM’de CHP’nin Grup Başkanı bir başka isim olacak.

"BEN DEĞİL PARTİ BELİRLEYECEK"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını cevapladı. "Erken seçim kararı alındı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, haziran ayının güzel bir ay olduğunu söyledi. Ülkenin gerilimden acılar çektiğini herkesin bildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Herkes evinde televizyon izlemekten bile neredeyse korkuyor ama haziranda söz veriyorum; bu ülkeye huzur gelecek, barış gelecek, ağaçlar gerçek anlamda çiçek açacak ve hepimiz huzur içinde evimizde oturacağız. Demokrasiyi getireceğiz, Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız. Benim adaylığıma gelince, partimizin bir özelliği var; Cumhurbaşkanı adaylarını ben değil parti meclisimiz, yetkili organlarımız belirler. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde parti meclisimizi toplayacağız, adayımızı böylece belirlemiş olacağız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine diğer parti liderleriyle de görüşeceklerini ve bu çerçevede bir karar alacaklarını söyledi.

Kaynak: Yeni Şafak