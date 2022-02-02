Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki ipler kopuyor! Bu iddia çok ses getirecek

İstanbul'a en kötü belediye başkanlığı dönemini yaşatan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,"İşin içerisinde kumpas var" diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu itham etmesi ve balıkçı toplantısının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlendiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaldığı otelin CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından ifşa edildiği ortaya çıkmıştı. Lüks otelde konaklamanın faturasını kimin ödediği merak ediliyor. Bir gecesi yaklaşık 100 bin lira olduğu söylenen otelde çekim yapan CHP liderine, bunun faturası nerede? diye sorulurken gazeteci Aslı Ay Dinçer bomba bir iddia ortaya attı.

"Otel görüntülerini İmamoğlu'nun adamları ifşa etti"

Geceliği 100 bin liralık oteldeki görüntülerini CHP Gençlik Kolları'nın ifşa etmesi üzerine gazeteci Aslı Ay Dinçer, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geceliği 100 bin TL'lik otel odasında kaldığını servis eden CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı daha önce Beylikdüzü gençlik kolları başkanıymış. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adamları servis etmiş." dedi.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan bu gerilimin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için olduğu konuşuluyor.