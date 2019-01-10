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Kılıçdaroğlu için 3 ayda bir 730 bin lira

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği tazminat davalarını ödemek için CHP'li vekillerden 3 ayda bir 730 bin lira para toplayacak.

10 Ocak 2019 Perşembe 12:28
Kılıçdaroğlu için 3 ayda bir 730 bin lira

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iftira ve hakaretleri nedeniyle kaybettiği tazminat davalarındaki paraları ödemekte zorlanınca, CHP'li vekillerin maaşlarının bir kısmını almaya karar verdi.

Üç ayda bir 5'er bin lira verecekler

Geçtiğimiz günlerde toplanan CHP grubunda, Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği tazminatları ödemek üzere bir fon oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda, milletvekillerinin üç ayda bir aldığı maaşlarından 5'er bin liranın, bu fona aktarılması oy birliğiyle kabul edildi.

3 ayda bir 730 bin lira 

Toplamda 146 milletvekili olan CHP'de, her bir milletvekili 5 bin lira verirse, 3 ayda bir Kılıçdaroğlu için 730 bin lira toplanmış olacak.

3 ayda bir toplanacak olan 730 bin lira ile, 1 ayda yaklaşık 250 bin lira CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cebine girmiş olacak.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 12:28
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. kılıçdaroğlu tazminat

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