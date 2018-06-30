Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı, o köyden 1 oy çıktı

İki yıl önce Van'da şehit düşen polis memuru Yaşar Uysal'ın (27), memleketi Çorum'un Güney köyünü cenaze törenine yetişemediği için günler sonra ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehidin dedesi Yaşar Uysal tepki göstermiş, aileyi daha sonra ikinci kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köylüleri Ankara'ya davet ederek Meclis'te ağırlamıştı. Köyde yaşayan ve babaları ölen Özge ve Osman Biçer kardeşlere de burs veren Kılıçdaroğlu imam hatip lisesi öğrencisi Özge'yi manevi kızı ilan etmişti. Son olarak 31 Mayıs'ta 2 kardeş ve annelerini köyde ziyaret eden Kılıçdaroğlu sandıkta hüsrana uğradı.

Köydeki seçim sandığından Erdoğan'a 253, Akşener'e 6, Karamollaoğlu'na 3, CHP'nin adayı İnce'ye ise sadece bir oy çıktı. Milletvekilliğinde de AK Parti'ye 233, MHP 18, İYİ Parti 6, SP ise 3 oy aldı. CHP ise HÜDAPAR ve Vatan Partisi'yle birlikte birer oy alabildi. Bir oyun CHP'nin sandık müşahidi tarafından mı yoksa manevi kızının annesi tarafından mı verildiği merak konusu.

HÜKÜMETSİZ KALSAK DA VERMEM

Köyün ihtiyar heyeti üyesi Hasan Bozkurt, herkesin hür iradesini sandığa yansıttığını söyleyerek, "Türkiye hükümetsiz kalsa da Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Bu benim kişisel fikrim. Evine geldiği, tanıştığı, konuştuğu insanlar verir ya da vermez ona da karışmam" dedi. Köylülerden Ercan Metin ise "Kılıçdaroğlu'na o aileye destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ancak köyümüze misafir geldi diye oy vermek zorunda değiliz. Oy verme işi, hatır gönül işi değil memleket meselesi. 15 Temmuz'u yaşadık. Afrin'de kahramanca mücadele verdik. Hedefimizin 2023 olduğu bir durumda, millet de köylümüz de desteğini, vereceği yere vermiştir" dedi.