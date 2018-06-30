0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı, o köyden 1 oy çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun birine ‘manevi kızım’ diyerek burs verdiği imam hatipli yetim kardeşlerin yaşadığı köyden AK Parti birinci çıktı. Köylüler, "Oy, hatır gönül değil memleket meselesi" dedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 20:12
Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına uğradı, o köyden 1 oy çıktı

İki yıl önce Van'da şehit düşen polis memuru Yaşar Uysal'ın (27), memleketi Çorum'un Güney köyünü cenaze törenine yetişemediği için günler sonra ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na şehidin dedesi Yaşar Uysal tepki göstermiş, aileyi daha sonra ikinci kez ziyaret eden Kılıçdaroğlu, köylüleri Ankara'ya davet ederek Meclis'te ağırlamıştı. Köyde yaşayan ve babaları ölen Özge ve Osman Biçer kardeşlere de burs veren Kılıçdaroğlu imam hatip lisesi öğrencisi Özge'yi manevi kızı ilan etmişti. Son olarak 31 Mayıs'ta 2 kardeş ve annelerini köyde ziyaret eden Kılıçdaroğlu sandıkta hüsrana uğradı.

Köydeki seçim sandığından Erdoğan'a 253, Akşener'e 6, Karamollaoğlu'na 3, CHP'nin adayı İnce'ye ise sadece bir oy çıktı. Milletvekilliğinde de AK Parti'ye 233, MHP 18, İYİ Parti 6, SP ise 3 oy aldı. CHP ise HÜDAPAR ve Vatan Partisi'yle birlikte birer oy alabildi. Bir oyun CHP'nin sandık müşahidi tarafından mı yoksa manevi kızının annesi tarafından mı verildiği merak konusu.

HÜKÜMETSİZ KALSAK DA VERMEM

Köyün ihtiyar heyeti üyesi Hasan Bozkurt, herkesin hür iradesini sandığa yansıttığını söyleyerek, "Türkiye hükümetsiz kalsa da Kılıçdaroğlu'na oy vermem. Bu benim kişisel fikrim. Evine geldiği, tanıştığı, konuştuğu insanlar verir ya da vermez ona da karışmam" dedi. Köylülerden Ercan Metin ise "Kılıçdaroğlu'na o aileye destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ancak köyümüze misafir geldi diye oy vermek zorunda değiliz. Oy verme işi, hatır gönül işi değil memleket meselesi. 15 Temmuz'u yaşadık. Afrin'de kahramanca mücadele verdik. Hedefimizin 2023 olduğu bir durumda, millet de köylümüz de desteğini, vereceği yere vermiştir" dedi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 20:12
  1. Van
  2. Çorum
  3. Ankara
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. GÜNCEL Haberleri
  6. İmam hatiplilere burs

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı Mykola Shaparenko'ya kanca attı!
    1. Sivasspor Dinamo Kiev'in genç yıldızı..
    2. Babel'in menajeri konuştu! 'Teklif..
    3. Galatasaray'a geri dönüyor! Teklif..
    4. Porto resmen açıkladı! Aboubakar...
    5. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan..
    6. Erzurumspor'da Zeki Yavru sesleri!
    7. Fuat Sezgin'in 45 bin kitabına Almanya..
    8. Adı Fenerbahçe ile anılan Jack..
    9. Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası..
    10. 20 gündür keyfi olarak gözaltında..
    11. Yıldız futbolcudan transfer..
    12. CHP'nin Meclis'e soktuğu vekilden..
    13. Türkiye'deki sistem idam cezasına..
    14. 'Suriyeliler gitsin diyenler, Avrupalı..
    15. Seneye üniversiteli olacak
    16. AYM'den CHP'nin OHAL başvurusuna ret!
    17. Yeni Aile Bakanı o mu olacak?
    18. Spiker Zafer Kiraz artık TRT'de yok
    19. Kontrolden çıkan otomobil iş yerine..
    20. Çocuğunuz çekingense...
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP yine karışacak! Kılıçdaroğlu'nun oyunu ortaya çıktı
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Çakıcı tehdit etmişti... O gazeteci sessizliğini bozdu!
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı
    Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Seçime 3 gün kala FETÖ'den alçak talimat
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı
    Arap ülkeleri neyin peşinde? 3 ülkeden İsrali'e 'Erdoğan' uyarısı