Kılıçdaroğlu gizliden gizliye Muharrem İnce’ye giydirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 37'nci Olağan Kurultay sonrası ilk kez Parti Meclisi Toplantısı açılışında konuştu. Yaptığı konuşmanın satır aralarında CHP’den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce’ye çattı.

"Bizi parçalamak isteyecekler"

Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında isim vermeden, "Bizi linç girişimleriyle korkutmak isteyecekler. 4 koldan üstümüze gelmek isteyecekler" diyen Kılıçdaroğlu, "Bizi bölmek, parçalamak isteyecekler. CHP, Türkiye'nin kalesidir. Bireysel çıkarlar, hesaplar bu sistemin tamamen dışında olmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

İnce: Ben bir parti kurmuyorum

Öte yandan Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Muharrem İnce, "Ben bir parti kurmuyorum. Ben yola çıkıyorum. Yüzde 31'le bıraktım. Şimdi onu yüzde 51'e çıkarmak için yola çıkıyorum. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü, yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum" dedi.