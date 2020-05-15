Kılıçdaroğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları başkanlarıyla video konferansla görüştü:

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Orta direk esnaftır. Orta direk yıkılırsa çadır çöker. O çadırın orta direğini çöktürmemek lazım. O nedenle ben de bütün arkadaşlarım da Mecliste bulunan bütün CHP milletvekilleri de sizin yanınızda." dedi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Kovid-19 sürecindeki video konferans görüşmelerine farklı sektörleri temsil eden Esnaf ve Sanatkar Odaları başkanları ile devam etti.

Görüşmede, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, salgın sürecinde 256 bin dükkanın kapandığını belirterek, bu süreçte kira ödeyen dükkan sahiplerinin kiralarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca ödenmesi önerisinde bulunduklarını ancak bunun yerine getirilmediğini savundu.

Esnafın yanında çalışan kişinin de dükkan kapandığı için mağdur olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, 'Bunlara da en azından 1 aylık asgari ücret üzerinden para ödeyin, bunların kredi kartı, tüketici kredisi borcu varsa bunları faizsiz olarak 3 ay süreliğine erteleyin.' dediklerini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, esnafın devlete yük olmayan vergi mükelleflerinin en başında geldiğini, sabahın köründe işinin başına gidip gerekirse 24 saat çalışıp hizmet ürettiğini ve herkesin ilk alışveriş yaptığı yerin mahallenin bakkalı olduğunu ifade etti. Vatandaşın esnafla ortak bir kültürü olduğunu, AVM'lerin yanında esnafın da faaliyet göstermesi gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Suriyelilere 40 milyar dolar para harcadın. Üstelik pandemi de yoktu. Esnafa ne verdin sen? 1 milyar dolar verdin mi? Onu bile vermedin. Yanlış politika. Bir sürü insan, çoluk çocuk buraya geldi, 40 milyar dolar para harcadın. Esnafa gelince para yok diyorsun. Var efendim para var. Bakın, ben size söyleyeyim. Bütün esnaf kardeşlerim de dikkatle dinlesinler. Sizin kamyonlarınız, minibüsleriniz, taksileriniz veya arabanız otoyollardan geçer, köprülerden geçer, tünellerden geçer, dolar bazında para ödersiniz. Onların hiçbir yükü yok. Onların iş yerleri kapanmadı. Hepsi duruyor. Araba geçmiyor, parayı kim ödeyecek. Araba geçmeyen köprünün parasını hükümet ödeyecek. Ne için? Öyle yapmışlar anlaşmayı."

Meclisin kapandığını ancak milletvekillerinin yüksek aylık almaya devam ettiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kardeşim, adamın dükkanını kapatıyorsun. Gelir elde edecek, rızkını elinden alıyorsun. Evine gönderiyorsun, 5 kuruş para vermiyorsun. Öbür tarafta parlamentoyu kapatıyorsun, milletvekili aylık alacak oturduğu yerden. Bu adalet mi Allah aşkına. İşsizlik Sigortası Fonu'nda 131 milyar lira para var. Bir yıllık faizi 16 milyar lira. Eski parayla 16 katrilyon lira. 16 milyar lirayı esnafa verse ne olur? Yani para yok değil, para var ama bu para kimin için kullanılacak? Asıl önemli olan nokta bu. Orta direk esnaftır. Orta direk yıkılırsa çadır çöker biliyorsunuz. O çadırın orta direğini çöktürmemek lazım. O nedenle ben de bütün arkadaşlarım da Mecliste bulunan bütün CHP milletvekilleri de sizin yanınızda. Bundan emin olmanızı isterim."