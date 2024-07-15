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Siyaset Kılıçdaroğlu duymasın! Özgür Özel ‘tiyatro’ söylemini tashih etti
Siyaset

Kılıçdaroğlu duymasın! Özgür Özel ‘tiyatro’ söylemini tashih etti

Yeniakit Publisher
2024-07-15 19:20:00 - 2024-07-15 19:26:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz hain darbe girişimine "tiyatro" diyenleri eleştirdi. Özel, 15 Temmuz ihanetinin bir "tiyatro" olmadığını o gece TBMM'de yaşadıklarıyla anlattı.

Özgür Özel, Habertürk TV canlı yayınında konuştu.

Özel, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından yapılan çağrıyla Meclis’te toplandıklarını hatırlatarak, “Meclis’i açan, o günün Meclis Başkanıdır. İsmail Kahraman’ın çağrısıyla geldik. Kendisinin ‘Olağanüstünün olağanüstüsü’ olarak nitelendirdiği oturum gerçekleşti.” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'tiyatro' sözlerine gönderme!

Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tankların arasından kaçarak Bakırköy Belediye Başkanı ile birlikte kahve içtiği gecenin ardından darbeyi “tiyatro” olarak diline dolamasına gönderme yapan Özgür Özel, şöyle devam etti:

“Bazıları oturduğu yerden ‘tiyatro, şu bu’ diyor. Adam F-16’yla atıyor, 0.1 derece yukarıdan atsa genel kurulun üzerine vuracak, bütün milletvekilleri ölecekti."

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