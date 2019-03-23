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Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük üzüntüsünü anlattı ve belediyeyi tekrar geri istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yerel seçimlerde Artvin’i kaybetmeleri nedeniyle çok üzüldüğünü hatırlatarak “Artvin’de belediye başkanlığını kaybettiğimize çok üzülmüştüm; İnşallah o üzüntümüzü geri alacağız ve bir sevinci hep birlikte yaşayacağız” dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 17:50
Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük üzüntüsünü anlattı ve belediyeyi tekrar geri istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yerel seçimlerde Artvin’i kaybetmeleri nedeniyle çok üzüldüğünü hatırlatarak “Artvin’de belediye başkanlığını kaybettiğimize çok üzülmüştüm; İnşallah o üzüntümüzü geri alacağız ve bir sevinci hep birlikte yaşayacağız” dedi.


Havayolu ile geldiği Gürcistan’ın Batum kentinden karayolu ile Artvin il merkezine geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, valilik önünde partililere seslendi. Artvin’e önceki gelişinde bir saldırıya uğradıklarını ve konvoyda görevli bir astsubayın şehit olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Şavşat’tan Ardanuç’a geçerken bir şehit verdik. Şehidimize Allah rahmet eylesin. Artvin bana onu hatırlatıyor” derken, “Saldırıya uğrayan benim, onlarla işbirlikçi olduğu söylenen de benim” diyerek de eleştirilere tepki gösterdi.


Konuşmasında Artvin Belediye Başkan adayı Demirhan Elçin’i ‘Sayın başkan gel bakalım” diyerek yanına çağıran Kılıçdaroğlu “Geçen yerel seçimlerde Artvin’i kaybettik. Gazeteciler televizyoncular sordular. Beni en çok üzen konunun Artvin belediye başkanlığını kaybetmiş olmak olduğunu söyledim. Gerçektençok üzülmüştüm.Artvin çünkü aydınların, çalışkan insanların, haksızlığına direnenlerin yeri geldiğinde hesap soranların ilidir. Artvin aslanların yatağıdır. Yeşil doğanın içinde yaşayanların kentidir Artvin. Artvin’de belediye başkanlığını kaybettiğimize çok üzülmüştüm. İnşallah o üzüntümüzü geri alacağız ve bir sevinci hep birlikte yaşayacağız” diye konuştu.


Kılıçdaroğlu, başkan adayına “Belediye başkanlığını kazandığında bir; belediyede çalışanların asgari ücretleri 2 bin 20 lira değil, 2 bin 200 lira olacak. Kesinlikle olacak. İki; 1 Ocak’tan nisana kadar olan farkları da belli bir zaman diliminde işçilere ödenecek. Üç; hiçbir işçinin görüşü ne olursa olsun işine son verilmeyecek. Herkesin işi herkesin aşı olacak. Artvin huzurun başkenti olacak. Artvin’de herkes huzur içinde yaşayacak. Asgari ücretin 2 bin 200 lira olması, Ocak-Nisan arasındaki farkın ödenmesi ve hiçbir işçinin işine son verilmemesi en temel arzularımdandır” şeklinde konuştu.


Konuşmasının ardından Kılıçdaroğlu’na Artvin’e gelişinin anısına 3 boyutlu Atatürk portresi hediye edilirken, ilçe belediye başkan adayları tek tek anons edilerek destek istendi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 17:50
  1. doğa

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