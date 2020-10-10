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Aktüel Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı
Aktüel

Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:09:53 -
Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde hayatını kaybedenleri andı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Garı önünde 2015'te meydana gelen patlamada hayatını kaybedenleri andı.

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleriyle patlamanın olduğu alana geldi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyeti, patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu.

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