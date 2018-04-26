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Kılıçdaoğlu'nun ağzından düşürmediği profesöre 7 yıl hapis istendi!

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı gerekçesiyle yargılanan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Kaboğlu'nun, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:50
Kılıçdaoğlu'nun ağzından düşürmediği profesöre 7 yıl hapis istendi!

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık İbrahim Kaboğlu ile avukatları katıldı. Kaboğlu'nun avukatları Metin İriz ve Arzu Becerik dosyadaki belgelere dair itirazlarını dile getirdi. Hukuka aykırı delil olduğunu belirttikleri belgelerin dava dosyasından çıkarılmasını istediler.

"DÜNYA ÇAPINDA YAPTIRIMA TABİ TUTULMUŞ OLUYORUM"

Savunması sorulan İbrahim Kaboğlu da avukatlarının belgelerin dosyadan çıkarılması talebine katıldığını belirterek, dava konusu metne rıza gösterenlerin KHK ile işten çıkarılma, gözaltına alınma, istifa ettirilme ve tutuklanma gibi 10 ayrı yaptırıma maruz kaldığını ifade ederek metne imza attığı halde hiçbir yaptırıma tabi tutulmayanların da bulunduğunu söyledi.

Kaboğlu, "Yaptırıma rıza gösteren bir kişi ödüllendirildi. Hükümet tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına aday gösterildi. Şahsım ise yaptırıma tabi tutulmuştur. KHK ile işimden atıldım ve mahkemede yargılanıyorum. Pasaportuma el konulduğu için yurtdışındaki üniversitelerde ders veremiyorum. Dünya çapında yaptırıma tabi tutulmuş oluyorum. Adil yargılanma hakkı kapsamında değerlendirilme yapılmalı" dedi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:50
  1. İstanbul
  2. İbrahim Kaboğlu

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