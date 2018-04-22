Kıl dönmesi için doğal tedavi yöntemleri

İŞTE O YÖNTEMLER;

- Isırgan otu iltihap kurutucu etkisiyle kıl dönmesi tedavisi için kullanılan en yaygın bitkisel yöntemlerden biridir. Isırgan otunu tencerede iyice kaynattıktan sonra soğumasını bekleyin. Ardından kıl dönmesinin oluştuğu yere sürün ve 20 dakika beklettikten sonra yıkayın.

- Sıcak su torbası ya da ısıtılan havlu uygulaması, kıl dönmesi tedavisinde etkili olan bir diğer yöntemdir. Kıl dönmesinin oluştuğu bölgede sıcak su torbası 15 dakika bekletilmelidir. Bu uygulamanın günde birkaç kez yapılması önerilir.

- Derinde olmayan kıl dönmeleri için etkili olan ve evde uygulanabilecek bir diğer tedavi, sütlü ekmek yöntemidir. Isıtılan sütün içine bir dilim ekmek batırın. Ardından kıl dönmesi olan bölgeye koyup 10 dakika bekletin. Yumuşayan kılı cımbızla çekin.

- İltihapsız kıl dönmeleri için de; ılık suyun içerisine yarım çay bardağı epsom tuzu dökün. Daha sonra epsom tuzundan hazırlanan karışımı kıl dönmesinin olduğu bölgeye masaj yaparak uygulayın. Bu yöntem kılların dışarı çıkmasını sağlayacaktır.