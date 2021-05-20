Kıdemli isim açıkladı! Altın için flaş iddia

Yatırımcılar tarafından Altın fiyatları ne olacak? Altın yükselir mi? Altın fiyatları iner mi? gibi soruların cevapları araştırılıyor.

Altın fiyatları ile ilgili, RJO Futures kıdemli emtia komisyoncusu Daniel Pavilonis, Kitco News’e, demeç verdi.

Kriptokoin'in haberine göre; Pavilonis, teknik olarak, altın fiyatlarının yeni zirveleri kıracak gibi göründüğünü iddia ederek, enflasyonun görülmesi beklentisinin de daha büyük bir resmin parçası olduğunu söyledi.

Altın için 1900 seviyesinin ufukta olduğunu ve bunun ons başına 1970 dolara doğru hareket için kapıları açabileceğini ileri süren kıdemli emtia komisyoncusu, düşüş trendinin 1861 dolarda kırıldığını belirtti. Pavilonis, bunun üzerinde kalındığı sürece, bir sonraki hedefin 1970 dolar olduğunu ileri sürdü ve o zaman 2.089 dolarda iyi bir atış elde edileceğini iddia etti.

Altın ve gümüş açıklaması

Pavilonis, aylarca süren konsolidasyonun ardından, altın alanın daha da yükselmeye hazır olduğunu söyledi. Pavilonis, "Benim tarafımda sipariş akışı, piyasanın daha yükseğe çıkmak istediğini gösteriyor ve bu, sadece kenarda oturan paranın bir kısmını dahil olmaya ikna ediyor." ifadelerini kullandı.

10 senelik ABD Hazine getirilerinin yükselmesiin altın fiyatları ve gümüşü sınırlamadığını söyleyen Pavilonis, ayrıca, doların zayıflığının altın için oldukça iyi bir işaret olduğunu söyledi ve altın ile gümüşün hiçbir şey geri durmadan yükselmesi için pencereyi açtığını iddia etti.