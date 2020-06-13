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Ekonomi

Kıdem tazminatını nasıl alırım?

İşten çıkarılınca tazminat nasıl alınır, işyerinden tazminat almak için ne yapmalıyım? Soruları işyerinden ayrılmak isteyen çalışanlarca araştırılmakta. Kıdem tazminatı çalışanın kendi isteğiyle isten ayrılması durumunda alınmamakta. Ancak bazı durumlarda işten kendi isteğiyle ayrılmış olunsa bile kıdem tazminatı alınabilmekte. Peki kıdem tazminatı nasıl alınır? İşte hangi durumlarda kıdem tazminatı alınır? Sorusunun cevabı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 10:32:00 - 2020-06-13 10:33:54
Kıdem tazminatını nasıl alırım?

Mevcut düzenlemede kıdem tazminatına hak kazanmak için her şeyden önce bir işverene bağlı olarak iş kanunu kapsamında yer alan bir iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekmektedir. Ayrıca; İşçinin emeklilik şartlarını yerine getirerek emekli olması veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma, Kadının evlenmesi hâlinde 1 yıl içinde işten ayrılması, İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi, İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi, Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma ile işçinin ölümü, hâllerden birinin gerçekleşmesi hâlinde kıdem tazminatına hak kazanılmaktadır.

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