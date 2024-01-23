Kibrit çöpü bulmacası: Sadece bir kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi düzeltin

Zekâ testi köşemizde bugün çocukluğumuzdan hatırladığımız kibrit çöpü bulmacasına yer veriyoruz. Geçmiş zamanlarda televizyonlarda yayınlanan zekâ testi programlarının vazgeçilmezlerinden biri kibrit çöpü ile yapılan matematik denklemleridir.

Kibrit çöpü bulmacaları da bir çeşit zekâ testi türüdür. Zihinsel egzersiz, problem çözme ve mantık yürütmenize yardımcı olur. Kibrit çöpü bulmacalarının amacı verilen şekil veya denklemi istenilen sayı kadar kibrit çöpünü hareket ettirerek doğru sonuca ulaşmaktır.

Kibrit çöpü bulmacaları çoğunlukla yanlış verilen ve çözülmesi gereken denklemler üzerine kurulur. Zekâ testi çözmeyi severlerin ve mantıksal düşünme becerisini geliştirmek isteyenler için bugün bir kibrit çöpü bulmacası hazırladık.

KİBRİT ÇÖPÜ BULMACALARI NASIL ÇÖZÜLÜR?

Zekâ testi çözmek genel anlamıyla hem eğlenceli hem de öğreticidir. Kibrit çöpü bulmacaları ise tüm zihinsel yeteneklerinizi ve mantıksal problem çözme becerilerimizi test eder. Kibrit çöpü bulmacaları zorlu gibi görünse de aslında oldukça basittir. Bunun için tek yapmanız gereken soruya odaklanıp dikkatlice gözlemlemek.

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Soruyu anlayınca istenilen talimatlar ile yapılması gereken adımları tahmin etmeye çalışacaksınız. Bazen kolay bazen de zorlayıcı olabilen kibrit çöpü bulmacaları zamanla yeni zekâ testleri denemeye devam ederseniz, bu tür bulmacaları çözmeyi öğreneceksiniz.

SADECE 1 KİBRİT ÇÖPÜNÜ HAREKET ETTİREREK DENKLEMİ DÜZELTİN

Kibrit çöpü bulmacalarında genellikle çözüme ulaşmak bazen bir bazen iki bazen de daha fazla çubuğu hareket ettirmeniz istenir. Bugün bizim sizden istediğimiz ise vereceğimiz denklemin üzerinden sadece bir kibrit çöpünü hareket ettirerek denklemi düzeltmeniz.

9+4=1 denkleminin doğruluğunu sağlamak için bir tane kibrit çöpü hareket ettirme hakkınız var. Bu zekâ testi sayesinde sınırlarınızı test edebilirsiniz.

KENDİNİZİ SINAYIN!

Bu kibrit çöpü bulmacası, başlangıç aşaması için biraz zorlayıcı denklemlerden bir tanesi. Kendinizi biraz daha zorlamak isterseniz süre kısıtlaması koyabilir ve arkadaşlarınız ile paylaşarak birbirinizi test edebilirsiniz.

Kibrit çöpü bulmacasında süre kısıtlamaması aslında bulunmamaktadır. Ama cevabı mümkünse birkaç saniye içerisinde bulmaya çalışın. Eğer süre aşımı yaparsanız başarılı olana kadar tekrar tekrar deneyin ve beyninizin sınırlarını zorlayın.

KİBRİT ÇÖPÜ BULMACASI ÇÖZÜMÜ

Kibrit çöpü bulmacası mantığını bilince aslında sadece mantıksal düşünme devreye giriyor. Doğru cevabı bulan, okuyucularımızı tebrik ederiz. Çözümü bulamayan okuyucularımız ise canını sıkmasına gerek yok. Birkaç alıştırmadan sonra sizde bu işin uzmanı haline geleceksiniz.

Aşağıda görseldeki denklemin çözümü bırakacağız. Cevabı bulanlar kontrol edebilir. Bulamayanlar ise çözümü inceleyerek problem çözme becerilerini geliştirmek için bu tür kibrit çöpü bulmacaları üzerinde çalışmaya devam edebilir.

Hareket ettirilecek kibrit çöpü:

Kibrit çöpü bulmacası çözümü: