Kıbrıs’ta Özgür Özel’i rahatsız eden kişi kim? Dışişleri'ne bildireceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen resmi törenlere katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye’deki normalleşmenin Kıbrıs’ı da kapsamasını, Türkiye'yi yönetenlerin, şu anda iktidarda olanların, Kıbrıs muhalefetiyle de mutlaka görüşmelerini bir kez daha öneriyorum'' dedi. Özel, kendilerini karşılamaya gelmeyen Türkiye’nin KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu da eleştirerek, “Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan, Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Bu büyükelçinin bunu yapmaması, kendisi yapmayabilir, mazeret bulur. Ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamayacak bir kurumdur” dedi.

''RAHATSIZLIĞIMIZI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA RESMİ OLARAK BİLDİRECEĞİZ’’

Gazeteciler tarafından yemek masasındaki oturma düzeninin sorulması üzerine Özel, şu yanıtı verdi: ''Protokol gereği yemek masasında iki cumhurbaşkanı salonun ortasında oturdular. Onun dışındaki protokolün masası ayrıydı. Kötü bir şey yok. Protokole uygun bir şekilde Kıbrıs’ta en iyi şekilde karşılandık ve ağırlandık. En iyi şekilde de uğurlanıyoruz.

Kıbrıs'ta bir kusur yapıldıysa o kusuru yapan, Kıbrıs'taki Türkiye Büyükelçisidir. Dünyanın neresine gidersek gidelim, büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Gelemezlerse mutlaka bir görevli orada oluyor. Ama biz ne büyükelçi, ne büyükelçilikten kimseyi havaalanında da görmedik. Herhangi bir yerde hatırımızı dahi sormadılar. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedemenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı’na resmi olarak bildireceğiz.



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''VASATLARIN ELİNDE VASATLAŞTIRILAMAYACAK''

Dünyanın öbür ucunda bizi büyükelçilerimiz karşılarken, bu büyükelçi Türkiye'nin Türk bayrağını, dünyanın dört bir yanında dalgalandıran Washington'da, İsrail'de büyükelçilik görevi yapan Namık Tan'ı karşılamadı. Bu büyükelçi, iki Dışişleri Bakanı'nı karşılamadı. Bu büyükelçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin dört genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi, Türkiye'nin ana muhalefet partisi liderini karşılamadı. Bu büyükelçinin bunu yapmaması, kendisi yapmayabilir. Mazeret bulur. Ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Bunun hem diplomatik olarak hem de devlet geleneklerine uygun olarak kendisine eleştirilerimizi resmi bir yazıyla Sayın Bakana bildireceğiz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Böyle vasatların elinde vasatlaştırılamayacak bir kurumdur.”