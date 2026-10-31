Kıbrıs tecridine sert çıkış: Ne insanlığa ne hukuka sığar

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Türk Dünyası Diyalog Forumu'nun 2'nci gün oturumlarında Kıbrıs'ın tecrit edilmesine karşı çıktı: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir üyesidir. Kıbrıs'ı tecride, izolasyona mahkum etmek, onları bölgesel ve küresel gelişmelerden, imkanlardan mahrum bırakmak ne insanlığa sığar ne de uluslararası hukuka sığar."

Yıldırım bu sözleri, forum kapsamında düzenlenen 'Orta Koridor'dan Ortak Üretim Ekosistemine: Türk Dünyasında Ekonomi Modeli' başlıklı panelde söyledi. Türk dünyasının ekonomik entegrasyonunun ve Orta Koridor'un Doğu-Batı ticaretindeki stratejik öneminin ele alındığı panele TDT Aksakallar Heyeti üyeleri, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC milletvekilleri ve çok sayıda diplomat katıldı.

Kuzey güzergahında yılda 180 milyon ton, Orta Koridor'da 4,5 milyon ton

Orta Koridor'un sadece bir taşıma güzergahı olmadığını, doğudan batıya önemli bir ticaret güzergahı olduğunu söyleyen Yıldırım, doğu-batı ticaretinde asırlardan beri İpek Yolu, Baharat Yolu ve Kürk Yolu adıyla kullanılan üç temel güzergah bulunduğunu, bunlar içinde katma değeri en yüksek koridorun Orta Koridor olduğunu anlattı. Taşımacılık paylarında ise durumun böyle olmadığını belirtti: "Çok uzun olmasına rağmen kuzey güzergahında yılda 180 milyon ton taşıma yapılıyor ama Orta Koridor'da taşınan yük miktarı 4,5 milyon ton. Güneyde ise daha az 3 milyon ton."

"Doğu Akdeniz'de fırtınalar kopuyor"

Yıldırım, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değindi: "Doğu Akdeniz'de fırtınalar kopuyor, oradaki zenginlikleri birtakım ülkeler yağmalamaya çalışıyor. Kural tanımaz bir şekilde, hukuka aykırı olarak, uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz görmezden geliniyor. Buna asla müsaade etmeyiz."

Sözlerini, "Biz bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz, Türk devletleri olarak da elimizden geleni yapacağız" diyerek sürdürdü.

Ortak tarih çalışması ağır aksak ilerliyor

TDT Aksakallar Heyeti'nin çalışmalarını anlatan Yıldırım, ortak tarih çalışmalarının ağır aksak ilerlediğini belirtti: "Burada içimizden bir türlü kurtaramadığımız bir hastalık zuhur etti. Herkes kendi boyunu ön plana çıkarmak istiyor."

Boyların farklı ama soyun net olduğunu vurgulayan Yıldırım, Ziya Gökalp'ın "bizi birleştiren Türklüktür" sözünü hatırlattı. Kendi boyunu ve soyunu ön plana çıkarmakla bir yere varılamayacağını, bu konuda daha geniş düşünmeye ihtiyaç duyulduğunu belirtti ve ortak tarih çalışmasını bir an önce tamamlamak istediklerini söyledi.