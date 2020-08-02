Kıbrıs KYK yurtları GSB Kıbrıs KYK yurtları nerede?
Kıbrıs KYK yurdu var mı? Kıbrıs KYK yurdu, Kıbrıs KYK yurdu nerAntalya KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. Kıbrıs KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Kıbrıs’daki üniversiteleri seçmek isteyenler Kıbrıs KYK yurtları, Kıbrıs GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Kıbrıs KYK yurtları erkek, Kıbrıs devlet yurdu kız ve Kıbrıs KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Kıbrıs GSB yurtları, Kıbrıs KYK yurtları yurt sorgulama.
ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak.Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konus unda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kıbrıs KYK yurtları nerede? İşte GSB Kıbras KYK yurtları adresleri.
Kıbrıs REFİKA KYK ÖĞRETMEN YURDU
Tipi : KIZ
Telefon : 0(392) 714-68-43, 0(392) 714-68-44, 0(392) 714-68-45
Faks: 03927146201
Adres :: PİYALE PAŞA MAHALLESİ KUTLU ADALI BULVARI DOĞUŞ SOKAK GÜZELYURT/KIBRIS
Kıbrıs KYK II. SELİM YURDU
Tipi : ERKEK
Telefon : 0(392) 714-1018
Faks: -
Adres :: İSMET PAŞA MAHALLESİ K895-K889 PARSEL GÜZELYURT/KIBRIS
Kıbrıs BÜLENT ECEVİT KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(392) 660-40-10, 0(392) 660-40-13, 0(392) 660-40-14, 0(392) 727-82-76
Faks: 03926604011
Adres :: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ GEMİKONAĞI/LEFKE
Kıbrıs NECMETTİN ERBAKAN KYK ÖĞRENCİ YURDU
Tipi : AYRI
Telefon : 0(392) 365-6882, 0(392) 365-6883, 0(392) 365-6884
Faks: 03923656881
Adres :: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR BÖLGESİ KAMPUS İÇİ GAZİMAGUSA/ KKTC