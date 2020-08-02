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Eğitim

Kıbrıs KYK yurtları GSB Kıbrıs KYK yurtları nerede?

Kıbrıs KYK yurdu var mı? Kıbrıs KYK yurdu, Kıbrıs KYK yurdu nerAntalya KYK yurt sorgulama üniversite tercihleri döneminde merak edilen konuların başında gelmekte. Kıbrıs KYK yurtları nerede var? Üniversite tercihleri yapacaklar seçtikleri üniversite ve bölümlerin bulunduğu illerde Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB Kredi Yurtlar Kurumu KYK yurt adreslerini araştırmaya başladı. Üniversite tercihini Kıbrıs’daki üniversiteleri seçmek isteyenler Kıbrıs KYK yurtları, Kıbrıs GSB KYK yurdu nerede olduğu merak ediliyor. Kıbrıs KYK yurtları erkek, Kıbrıs devlet yurdu kız ve Kıbrıs KYK yurtları iletişim bilgileri yine adaylar tarafından sorgulanmakta. İşte Kıbrıs GSB yurtları, Kıbrıs KYK yurtları yurt sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 19:48:00 -
Kıbrıs KYK yurtları GSB Kıbrıs KYK yurtları nerede?

ÖSYM 2020 üniversite tercih tarihlerini 6-14 Ağustos arasında yapılacağını duyurdu. Binlerce aday 2020 YKS sonuçlarında elde ettiği başarı sıralamasına göre üniversite tercihini yapacak.Özel yurt ücretleri cep yaparken üniversite yurt konus unda KYK devlet yurtlarını tercih edecekler KYK yurt adreslerini, KYK yurtları üniversiteye ne kadar uzaklıkta? KYK yurt iletişim bilgileri ile KYK yurt ücretlerini de sorgulamakta. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kıbrıs  KYK yurtları nerede? İşte GSB Kıbras KYK yurtları adresleri.

Kıbrıs REFİKA KYK ÖĞRETMEN YURDU

Tipi : KIZ

Telefon : 0(392) 714-68-43, 0(392) 714-68-44, 0(392) 714-68-45

Faks: 03927146201

Adres :: PİYALE PAŞA MAHALLESİ KUTLU ADALI BULVARI DOĞUŞ SOKAK GÜZELYURT/KIBRIS

Kıbrıs KYK II. SELİM YURDU

Tipi : ERKEK

Telefon : 0(392) 714-1018

Faks: -

Adres :: İSMET PAŞA MAHALLESİ K895-K889 PARSEL GÜZELYURT/KIBRIS

Kıbrıs BÜLENT ECEVİT KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(392) 660-40-10, 0(392) 660-40-13, 0(392) 660-40-14, 0(392) 727-82-76

Faks: 03926604011

Adres :: LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ GEMİKONAĞI/LEFKE

Kıbrıs NECMETTİN ERBAKAN KYK ÖĞRENCİ YURDU

Tipi : AYRI

Telefon : 0(392) 365-6882, 0(392) 365-6883, 0(392) 365-6884

Faks: 03923656881

Adres :: DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YURTLAR BÖLGESİ KAMPUS İÇİ GAZİMAGUSA/ KKTC

 

 

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