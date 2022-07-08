Kibirli doktordan halka hakaret! 'Cahil ve vandal halka fazlayız'

Türk Tabipleri Birliği, Konya'da Doktor Ekrem Karakaya'nın silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmesini protesto için toplandı. Bu sebepten asli görevi olan tedaviyi terkederek özel statü talebinde bulunan birçok doktor, binlerce hastayı mağdur etti.

Hastanelere kilit vurduran TTB’ye birçok doktor da destek verdi. Bu doktorlardan biri de Prof. Dr. Tuğsan Egemen Bilgin.

Kendileri gibi düşünmeyenleri tehdit eden, vatandaşı hor gören, muayene ettiği hastalara tepeden bakan hekimlerin kibir yüklü tavrı, narsistik kişilik bozukluğu bulunan ruh hastalarına taş çıkartır nitelikte. “Küçük dağları ben yarattım” edasıyla yaptığı bir paylaşımda halka hakaret eden Bilgin’in aşağılamaları bitmek bilmiyor.

Doktor Bilgin paylaşımında “Az önce bir hayat kurtardık. 30/15 mmHg tansiyon ile dogumhaneden gelen kanamalı gebeyi kurtardık. Cerrahi ve anesteziden ogrenci ve personeller dahil aynı anda 25 kişi 2 saat uğraştı. Bizler sizin gibi cahil ve vandal halka fazlayız” dedi.

Daha önce de halkı azarlayan ve hakaret eden Bilgin şunları söylemişti:

"Sağlık sisteminin işleyişinde; biz hekimler 1 (bir)'iz. Geri kalan herkes sağımızdaki 0 (sıfır). Kaldır 1'i, alayı çöp. İş eğer o noktaya gelirse sağlık sistemini kilitleriz, zorla mı hasta baktıracaklar? Gücümüzü küçümsemeyin, sakin kalın."

Kaynak: Baran