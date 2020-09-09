Kibar Gönüllüleri, 4 bin çocuğun hayatına dokundu

İlk yılında İzmit ve Tuzla bölgelerine yoğunlaşan “Kibar Gönüllüleri”, Hatay İskenderun, Bursa ve Susurluk’ta da gönüllülük faaliyetlerinde bulundu. Kibar Grubu’nda görev yapan 542 gönüllü, düzenledikleri 25 etkinlikte 4 binden fazla çocuğun hayatında fark oluşturdu. Kültür gezileri, çocuk tiyatroları, meslek tanıtım günleri, geri dönüşüm etkinliği, bilişim etkinlikleri gibi çocuklara hem öğreten hem de onları eğlendiren ve ufuklarını açan etkinliklerin yanı sıra okulların fiziki ihtiyaçlarının giderilmesi, sıraların ve spor salonlarının iyileştirilmesi, kütüphane ve zeka oyunları odalarının kurulması gibi tadilat ve onarım gerektiren projeler de “Kibar Gönüllüleri” tarafından yapıldı.