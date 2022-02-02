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Gündem KHK’lıları organize etmeye çalışan Uslu’dan, Soylu’ya mesnetsiz ifadeler!
Gündem

KHK’lıları organize etmeye çalışan Uslu’dan, Soylu’ya mesnetsiz ifadeler!

Uzun süredir sosyal medya hesabı üzerinden KHK’lıları organize etmeye çalışan FETÖ firarisi Emre Uslu terör örgütlerine kan kusturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 17:08:00 -
KHK’lıları organize etmeye çalışan Uslu’dan, Soylu’ya mesnetsiz ifadeler!

 Yeniakit  Ankara 

Uzun süredir sosyal medya hesabı üzerinden KHK’lıları organize etmeye çalışan FETÖ firarisi Emre Uslu terör örgütlerine kan kusturan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında mesnetsiz ifadeler kullandı.

Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Umarım Cemaatin Süleyman Soylu’dan yediği kazığın (Soylu beni AKP’ye yolsa Cemaat bana parti kurduracak deyip RTE ile anlaşmıştı) benzerini KHK’lılar yemez. Bir partiniz olursa kimse sizin üzerinizden veya sizin adınıza kimseyle BİREYSEL pazarlığa giremez. Benden söylemesi” dedi.

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