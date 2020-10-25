Khabib Nurmagomedov üzen kararını ilk kez açıkladı

"Kartal" lakaplı Dağıstanlı Müslüman şampiyon Khabib Nurmagomedov, UFC hafif sıklet kemerini üçüncü kez korumak için Justin Gaethje ile karşı karşıya geldi. İkinci raundda rakibini bayıltan Dağıstanlı şampiyon kariyerindeki 29 maçta 29. galibiyetini aldı. Geçtiğimiz Mayıs ayında babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden Khabib, müsabakanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Khabib, emekli olduğunu duyurarak, "Babama verdiğim sözü tutuyorum. Anneme de son maçım olacağını söylemiştim. Allah bana her şeyi verdi. Takımıma teşekkür ediyorum, onları çok seviyorum. Babamsız buraya geldim, babama olanlardan sonra ilk kez dövüştüm. O olmadan devam edemem" ifadelerini kullandı.