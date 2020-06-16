Ketaminin beyin üzerinde yeni etkileri keşfedildi

Cambridge Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu, anestezi için kullanılan ağrı kesici ketaminin beyin üzerinde daha önce görülmemiş yeni etkilerini keşfetti.

Töropatik ilaçların, 'Huntington' hastalığını taşıyan koyunların beyinlerini nasıl etkilediğini ortaya koymak amacıyla yapılan araştırma kapsamında, koyunlara 3mg/kg ile 24mg/kg dozları arasında ketamin verilerek ve kafataslarına EEG cihazları implante edilerek beyin aktiviteleri incelendi.

24mg/kg ketamin verilen 6 koyundan 5'inde EEG aktiviteleri tamamen durdu. Bilim insanları, daha önce görülmemiş bu tepkiye 'EEG deliği' ismini verdi.

Konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulunan nörobiyolog Jenny Morton, ketamin verilen koyunların korteksinde aktivite kısa bir süre için tamamen durduğunu ancak EEG deliği ismi verilen tepkinin koyunların beyinini tamamen öldürmediğini söyledi.

Morton, yaptığı açıklamada "Bu sadece beyin aktivitesinin azaltılması değildir. Yüksek dozda ketamin sonrasında koyunların beyinleri tamamen durdu. Bunu daha önce hiç görmemiştik. Birkaç dakika sonra beyinleri tekrar normal bir şekilde işlemeye başladı. Sanki kapatılıp açılmış gibiydi. Ama şaşırtıcı bulgularımız ketaminin nasıl çalıştığını açıklamaya yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.