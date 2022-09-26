Kestirme olsun diye tünel kullanan ayı

Gümüşhane’de son zamanlarda yiyecek ihtiyacını gidermek için kent merkezine kadar inen ayılar bu kez Gümüşhane-Trabzon karayolundaki tünelin içinde görüntülendi.

Yaban hayatının en ihtişamlı ve akıllı hayvanlarından birisi olan ayı bu kez vatandaşların kamerasına oldukça işlek bir yol olan Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Mescitli tünelinde yakalandı.

Dağın diğer yamacına tırmanarak gitmek yerine tünelin kestirme olduğunu fark ederek hızla Mescitli tünelinin içinden geçen ayı bir firmaya ait otobüsle Trabzon’dan Gümüşhane’ye seyahat eden Mevlüt Murat Sünnetçi tarafından kayıt altına alındı.

Otobüsü fark edince hızlanan ayıyı o anda cep telefonunu çıkararak kayıt altına alan Sünnetçi, ayının tünel çıkışında anında gözden kaybolduğunu söyledi.

Gece 02.30’da Trabzon’dan otobüse bindiklerini ve Mescitli tüneline girdiklerinde ayıyı gördüklerini ifade eden Sünnetçi, “Ben otobüsün ön koltuğunda oturuyordum. Yolcuların birçoğu uyuyordu. Tam Mescitli tüneline girdiğimizde kaldırımda bir ayının koştuğunu fark ederek hemen cep telefonuma sarıldım. Tünelden çıktıktan sonra ayı kayboldu. Bayağı büyük ayıydı. Otobüste de heyecan oluşturdu ön koltuklar tarafında” dedi.

Görüntüde önce yolda koşan bir süre sonra kaldırıma çıkarak koşmaya devam eden ayının ara ara kafasını geriye çevirerek kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gümüşhane'de önceki günlerde kent merkezini derin bir vadiye bölge Harşit Çayındaki balıkları avlayan ayı birkaç gece üst üste görüntülenmişti.