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Yerel Kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
Yerel

Kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Sinop'ta bir vatandaş, ormanlık alanda kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı

Yeniakit Publisher
2022-05-24 18:22:00 -
Kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, saat 12.00 sıralarında Sinop'un Saraydüzü ilçesine bağlı Zaimköy'de Mehmet Bilgiç(45), ormanlık alanda kestiği ağaç üzerine devrildi.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin kontrolünde Bilgiç'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bilgiç'in cansız bedeni, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı

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