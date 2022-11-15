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Yerel Kestiği ağaç üzerine düşen adam hayatını kaybetti
Yerel

Kestiği ağaç üzerine düşen adam hayatını kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi, bahçesinde kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 20:06:00 - 2022-11-15 20:06:49
Kestiği ağaç üzerine düşen adam hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Derecik köyünde 16.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Derecik'te yaşayan Hüseyin Yıldız (53) ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Küçüksarı (50), bahçelerinde ağaç kestikleri esnada, kesmiş oldukları ağacın altında kaldılar.

Yaralanan Yıldız ve Küçüksarı'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulans ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanede tedavi altında olan Küçüksarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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