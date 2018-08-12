Kesmeye çalıştığı kayanın altında kaldı!
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçasının altında kalan işçinin öldüğü bildirildi.12 Ağustos 2018 Pazar 18:09
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Yayla Gökben Mahallesi'nde mermer ocağında çalışan Muammer Bayat (36) adlı işçi, mermer kesimi yaptığı sırada kopan kaya parçasının altında kaldı.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Bayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bayat'ın cesedi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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