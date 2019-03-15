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"Keşke Türkiye'de de olsa" diyen Ekşi Sözlük kullanıcısı için savcılık harekete geçti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Yeni Zelanda’da 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi. Terör saldırısını övenler arasından başka kullanıcıların da olduğu görüldü.

15 Mart 2019 Cuma 23:18
"Keşke Türkiye'de de olsa" diyen Ekşi Sözlük kullanıcısı için savcılık harekete geçti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch'ün Hagley Park bölgesindeki Al Noor Camisi ve Linwood'daki camiye cuma namazı esnasında gerçekleştirilen ve 49 kişinin şehit olduğu terör saldırısı öven Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattığı bildirildi.

Başsavcılık, terör saldırısını öve Ekşi Sözlük yazarı hakkında inceleme başlattı

Ekşi Sözlük'te terör saldırısının hemen ardından açılan "Yeni Zelanda'da camiye saldırı" isimli başlığa yazı yazan, Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı, "Videoyu izlerken keşke Türkiye'ye gelip bu cuma günü camiileri temizlese diye iç geçirdim" diyerek bu katliama destek vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; terör saldırısını öven Ekşi Sözlük yazarı Mukemmeligindayanilmazhafifligi rumuzlu kullanıcı hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Ekşi Sözlük: Kullanıcının hesabı nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır

Ekşi Sözlük, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından terör saldırısını öven kullanıcısının hesabının nefret söylemi sebebiyle kapatıldığını açıklamıştı.

Ekşi Sözlük tarafından yapılan açıklamada; "Yeni Zelanda'da camiye saldırı başlığına yazılan kabul edilemez bahse konu entry, birkaç dakika içerisinde fark edilerek aynı dakikalar içerisinde silinmiş, entry'i yazan kullanıcının hesabı ise nefret söylemi sebebiyle kapatılmıştır. Konuyla ilgili emniyet birimleri tarafımızla iletişime geçmiştir, yasal süreç işlemektedir" denildi.

O alçak yalnız değil

Terör saldırısını öven ve Türkiye'de de olmasını isteyen Ekşi Sözlük kullanıcının yalnız olmadığı görüldü. Başka hesapların da terör saldırısına destek olduğu, Türkiye'deki Müslümanların temizlenmesi gerektiğini ve hatta Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) ve Hz. Allah'a hakaretler edecek kadar alçak ifadelerde bulunduğu görüldü. 

İşte o kullanıcıların alçak ifadeleri:

 

 

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 23:18
  1. İstanbul
  2. Ekşi Sözlük
  3. Yeni Zelanda
  4. terör saldırısı

YORUM YAZ

  • MehmetMehmet5 dk önce
    Batının ajanları , batının p. Çleri , kayıp babanızı hala bulamadınız mı? Cehennemde de bu kadar cüretkar konuşabilecek misiniz
  • SelimSelim5 dk önce
    Maalesef içimizde İslam düşmanı bir çok şerefsiz it var. Bunlar hep Fatihin zittiretmeyip İstanbulda kalmasına izin verdiği Bizans pçlerinin torunları.
  • ahmetahmet13 dk önce
    ya bunlara zemin hazırlayan ve toplumda infial yaratan geğerlerimize, insan hayatına yönelik nefret suçuna ve terör desteğine anında müdahale etmeyen bu mecranın sorumluları ne olacak?onlar da cezalandırılmalı bu alçaklığın özgürlüğünü...

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